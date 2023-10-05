Состоялись первые осенние старты традиционной Спартакиады госслужащих Алтайского края

В комплексных соревнований участвуют команды 33 краевых структур и девяти федеральных.

С этого года формат спартакиады немного изменился – она стала круглогодичной. Ещё зимой прошли соревнования по лыжным гонкам, летом по рыбной ловле. Раньше они тоже проводились, но в зачёт спартакиады не шли.

В общей сложности в её программе 14 видов состязаний. Кроме уже упомянутых лыжных гонок и рыболовного спорта, в неё включены соревнования по ГТО. Итоги будут подводиться по 11 лучшим видам.

Осенняя часть спартакиады стартовала 22 сентября с соревнований по гимнастике и продолжилась 1 октября состязаниями по дартсу и плаванию.

Призёры командного первенства среди федеральных госслужащих

Гимнастика 1−2. Управление федеральной налоговой службы по Алтайскому краю (УФНС) и Прокуратура Алтайского края (равное количество очков) . 3. Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю.

Плавание 1. УФНС. 2. Социальный фонд. 3. Прокуратура

Дартс 1. Социальный фонд. 2. УФНС. 3. Прокуратура

Призеры соревнований спартакиады госслужащих-2023 по дартсу

Призёры командного первенства среди краевых структур

Гимнастика 1. Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края. 2. Министерство финансов. 3. Министерство социальной защиты.

Плавание 1. Министерство социальной защиты. 2. Министерство экономического развития. 3. Инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

Дартс 1.Министерство финансов. 2. Управление ветеринарии. 3. Управление государственной охраны объектов культурного наследия.

На этой неделе соревнования спартакиады продолжатся. Их итоги будут подведены 10 ноября.

Взято отсюда