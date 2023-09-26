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Сотрудник ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю провел профориентационную встречу с юными спортсменами

ГОРНЯК2201 минуты

Сотрудник лечебно-исправительного учреждения, выпускник Вологодского института права и экономики ФСИН России капитан внутренней службы Александр Варов встретился с воспитанниками детского биатлонного комплекса «Алтай».

На встрече с сотрудником УФСИН присутствовали юные спортсмены от 12 до 17 лет. Некоторые из них являются членами детской и юношеской сборных Алтайского края по биатлону.

Александр Варов рассказал ребятам, о порядке и условиях поступления в образовательные организации ФСИН России. Разъяснил, что курсантам выплачивают денежное довольствие, выдают форменную одежду, обеспечивают бесплатные общежитие и питание. Александр сообщил, что у курсантов вузов ФСИН есть возможности для занятий спортом, творчеством, научной деятельностью. Сотрудник УФСИН подчеркнул, что срок обучения входит в трудовой стаж, а выпускникам ведомственных институтов гарантировано трудоустройство в УИС Алтайского края.

Также Александр Варов отметил, что одним из условий поступления в ведомственные вузы является отсутствие судимости у кандидата. Он рассказал спортсменам, как непродуманные поступки приводят юношей и девушек к конфликту с законом и какие за этим грядут последствия.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

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