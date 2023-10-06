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Сотрудники ГУФССП России по Алтайскому краю приняли участие в дне ходьбы 2023 в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Представители молодежного совета Главного управления ФССП России по Алтайскому краю 1 октября присоединились к Всероссийскому дню ходьбы.

Традиционно день ходьбы проводят в первые выходные октября, начиная с 2015 года при поддержке Олимпийского комитета России в рамках Программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».

Главное мероприятие спортивного праздника прошло на Трассе здоровья лыжной базы «Динамо».

Участников приветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он заглянул на стартовую площадку на лыжной базе «Динамо» после традиционной для себя утренней зарядки на Трассе здоровья прямо в спортивной одежде.

Глава региона пожелал землякам здоровья, много сил и быть примером своим взглядом на жизнь для тех, кто рядом.

Участниками соревнований стали взрослые и дети, воспитанники барнаульских спортшкол. Все вместе прошли по дистанциям в два и пять километров. Кроме обычной ходьбы, пройдена дистанция со скандинавскими палочками.

В соревнованиях по ходьбе приняло участие около полутора тысячи человек. По итогам соревнований сотрудник Главного управления ФССП России по Алтайскому краю Артём Бабояков, в группе мужчин 2003 г.р. и старше, занял I место. Поздравляем коллегу с победой, так держать!

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда

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