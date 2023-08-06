Сплав опыта и молодости. Каноисты София Штиль и Иван Штыль стали победителями в финале микста в спринте на Кубке братьев Агеевых

Со 2 по 6 августа на Гребном канале Москва в столице России проходит очередной, 23-й по счету Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко (AAACUP) по гребле на байдарках и каноэ.

Программа соревнований в этом году впечатляет разнообразием дистанций (это и каноэ, и байдарка, и SUP-борд, и лодки-драконы) и большим количеством сильнейших спортсменов, захотевших поучаствовать в неформальных стартах с замечательной дружеской атмосферой.

В пятницу, в третий соревновательный день, возможность взойти на пьедестал была у нашей сильнейшей каноистки, двукратной чемпионки России Софии Штиль. И она ею воспользовалась. 20-летняя спортсменка из краевой СШОР имени Константина Костенко в экипаже с опытнейшим 37-летним Иваном Штылем из Приморского края завоевала золото в миксте на спринтерской дистанции 200 метров.

Финальный заезд в смешанном каноэ-двойке в категории OPEN получился увлекательным и зрелищным . Сразу несколько экипажей шли вровень и боролись за первое место, а победу в итоге одержал как раз сплав опыта и молодости. Экипаж Ивана Штыля и Софии Штиль показал результат 40,749 секунды.

Вторыми в этом заезде финишировали победители Кубка России Алина Ковалева и Дмитрий Шаров (41,256 секунды), третьими стали призер юниорского чемпионата мира Елизавета Выпряжкина и чемпион юниорского первенства мира Данила Карпов (41,777 секунды).

Победитель AAACUP Иван Штыль: «Мы – родоначальники этого движения MIX. Я один из первых, кто побеждал в этой дисциплине, в том числе и на международных соревнованиях. В мире все равняются на наши экипажи. Также в миксте мы передаем свой опыт девушкам. У меня есть потребность передавать свой опыт, это самое важное для спортсмена, который уже многого добился. С моей напарницей мы выступаем первый сезон. София сначала выступала в юниорской сборной России, теперь вошла в состав основной команды. Уровень женского каноэ растет с каждым годом и, соответственно, уровень дисциплины MIX тоже повышается. Атмосфера на Кубке отличная! Я рад, что к нам приехали наши коллеги из Беларуси, тем самым они повысили уровень конкуренции на соревнованиях. Для зрителей, для организаторов это большой плюс!» Победительница AAACUP София Штиль: «Заезд был просто замечательный. Мы хорошо стартовали и шли на удержание преимущества. Был сильный встречный ветер, но он не помешал нам. У нас были очень сильные конкуренты, поэтому перед финалом не было уверенности, что станем первыми. Эмоции от соревнований положительные, мне все понравилось. Гонка прошла на таком адреналине, что хотелось еще раз пройти ее. Большое спасибо организаторам AAACUP за такие фееричные и прекрасные соревнования! Это праздник для каждого спортсмена, эмоции просто зашкаливают».

Напомним, это не первый стартовый опыт тандема Штиль/Штыль. В мае 2023 года в Краснодаре на Кубке России София и Иван уже гонялись в одной лодке и стали вторыми на спринтерской дистанции 200 метров.

ТАБЛО

Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко (AAACUP) по гребле на байдарках и каноэ. Москва, 4 августа

С2 дистанция 200 м (MIX). Финал

1. Иван Штыль/София Штиль (Приморский край-Алтайский край) – 40.749 2. Дмитрий Шаров/Алина Ковалева (Воронежская область-Санкт-Петербург) – 41.256 3. Данила Карпов/Елизавета Выпряжкина (Москва-Самарская область) – 41.777

Напоминаем, что с 15 по 17 сентября на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования «Алтайская регата. Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ».

На сервисе Kassy.Ru уже сейчас можно купить билеты на этот турнир (отдельно на каждый из трех соревновательных дней). Стоимость: 200−300 рублей за каждый день.

15 сентября, пятница

16 сентября, суббота

17 сентября, воскресенье

«Алтайская регата. Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» – это:

400 спортсменов;

три вида гребли – байдарки/каноэ, сапы и драконы;

культурная программа, работа со зрителями;

сувениры;

фуд-корт

В байдарке и каноэ будет всего 36 участников уровня победителей и призёров чемпионатов мира из 16 стран. Из 36 участников Гонки чемпионов – 14 россиян, четверо белорусов и 18 иностранцев.