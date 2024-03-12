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Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по чир спорту

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Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по чир спорту

Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по чир спорту

Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по чир спорту

Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по чир спорту

Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по чир спорту

9 и 10 марта 2024 года в Абакане проходили чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по чир спорту. Участие в них приняли порядка 1100 спортсменов. Там побывали и представители Алтайского края: команды «Динамит» из Заринска, «Инфинити» и «Экстрим» из Барнаула.

Алтайским спортсменам удалось завоевать шесть медалей, а в региональном зачёте занять третье место. Барнаульский «Экстрим» стал вторым в клубном зачёте, сообщил “Вечерний Барнаул”. 

Результаты первенства Сибири следующие:

  • в дисциплине «чир-фристайл-группа» первое место заняла сборная Алтайского края;
  • в «чирлидинг-группе» первым стал «Динамит» (Заринск);
  • в дисциплине «чир-фристайл-двойка» — второе место заняли представители барнаульского «Экстрима» Елизавета Закопко и Екатерина Красакова;
  • в дисциплине «чир-хип-хоп-двойка» вторыми стали Софья Железная и Дарья Ярцева («Экстрим», Барнаул);
  • в «чирлидинг-группе» на третью ступень пьедестала поднялись представители «Динамита» из Заринска;
  • в дисциплине «чир-джаз-группа» — третье место заняли девушки из «Инфинити» (Барнаул).

Взято отсюда

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