IX Всероссийская летняя Спартакиада по спорту глухих проходила 9−11 октября в Башкортостане – городах Салават и Ишимбай.

В соревнованиях участвовали 456 учащихся специализированных образовательных учреждений из 31 региона страны, которые оспаривали первенство в шести спортивных дисциплинах: баскетболе, велосипедном спорте (маунтинбайк), легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, спортивном ориентировании. До стартов допускались юноши и девушки до 19 лет.

Костяк сборной Алтайского края составляли учащиеся Озерской общеобразовательной школы-интерната Тальменского района. Сборная Алтайского края заняла в легкоатлетических соревнованиях 3 место из 22 регионов России, а Кирилл Поступайло, Максим Якушев, Ксения Никитина и Кристина Гергель поднялись на призовой пьедестал и в личном первенстве.

Ксения Никитина завоевала серебро в беге на 100 метров, бронзовая награда в беге на 1500 метров у Кирилла Поступайло, медали такого же достоинства в прыжках в высоту у Максима Якушева и Кристины Гергель.

Подготовил команду к соревнованиям, в том числе провёл с ней учебно-тренировочные сборы перед спартакиадой, учитель физической культуры КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат» Максим Иванович Боевой.

горняк



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