С 5 по 8 октября в Северске Томской области на стадионе «Янтарь» прошли старты второго этапа Кубка России и Всероссийские соревнования по полиатлону среди юношей и девушек 2010 года рождения и младше.

Спортсмены определяли лучших в дисциплине «троеборье с бегом». В программу входили стрельба, подтягивания/отжимания и бег на 2000 метров.

Успешно выступила сборная Алтайского края, в состав которой вошли восемь спортсменов, преимущественно из Павловского района, а также Иван Ратников из Белокурихи, отобравшийся по итогам чемпионата Алтайского края, который он выиграл, и юная Лапшина Карина из Смоленского района.

По итогам соревнований сборная нашего региона в возрастной категории младше 18 лет завоевала серебряную награду, уступив лишь команде хозяев турнира – Томской области, а в категории старше 18 лет команда алтайских спортсменов забрала кубок за 3-е место, уступив по сумме баллов двум командам из Новосибирской области.

В личном зачете в своих возрастных категориях наши спортсмены завоевали шесть медалей (в скобках результаты в стрельбе, подтягивания/отжимания и бег)

Этап Кубка России

1. Семенов Алексей – 248 (94, 35, 6.25.0) 3. Ратников Иван – 226 (73, 40, 6.25.2)

Всероссийские соревнования, возрастная группа 2010 год рождения и младше

1. Лапшина Карина-260 (97, 92, 3.41) 2. Сафиулин Сергей-208 (89, 33, 7.16) 2. Семенов Дмитрий -193 (80, 19, 3.05) 3. Потехина Софья-225 (74, 72, 3.40)

горняк



Взято отсюда