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США пообещали Нагорному Карабаху гуманитарную помощь

ГОРНЯК2201 минуты

Власти США окажут гумпомощь Нагорному Карабаху в размере $11,5

США выделят $11,5 млн гуманитарной помощи жителям Карабаха, заявила глава Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр, передает РИА Новости.

Пауэр находится с официальным визитом в Корнидзоре на территории Сюникской области при въезде в Лачинский коридор.

«Я объявляю о том, что Соединенные Штаты предоставят [жителям Нагорного Карабаха] гуманитарную помощь в размере $11,5 миллионов», — заявила глава USAID.

Она призвала власти Азербайджана оказать помощь жителям Нагорного Карабаха, в частности в эвакуации раненых. Пауэр подчеркнула, что международным организациям и независимым наблюдателям нужно дать доступ в регион для оказания дополнительной помощи.

По ее словам, президент США Джо Байден отправил ее в Нагорный Карабах, чтобы пообщаться с мирным населением, семьями, покидающими этот регион, и провести ряд встреч.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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