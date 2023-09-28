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Столетие по-сибирски. Как Новосибирск принимал «Финал четырёх» среди женских команд

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Победой московского «Динамо» завершился 24 сентября проводившийся в Новосибирске «Финал четырех «Кубка столетия отечественного волейбола» среди женских команд. В решающем поединке москвички выиграли со счетом 3:1 у «Ленинградки» из Санкт-Петербурга. Третье место досталось волейболисткам казанского «Динамо – Ак Барс», одолевшим в пяти партиях калининградский «Локомотив».

В Новосибирске нет женской команды ни в российской Суперлиге, ни в Высшей лиге «А», но место проведения финального турнира Всероссийская федерация волейбола выбрала не случайно. Специализированная «Локомотив-Арена» – одна из лучших в стране, что дружно отметили представители всех четырех команд: современная, стильная, с приятной цветовой гаммой зрительских секторов, очень комфортная и для спортсменов, и для болельщиков.

– Отличная арена. Далековато лететь, правда, но все организовано прекрасно! — отметил Константин Ушаков, главный тренер «Динамо».

– Зал замечательный. Кажется, похож на казанский, но светлее гораздо и просторнее, – поддержал Ушакова коллега из Питера Александр Кашин.

Фото: ВК «Локомотив»

Есть и другой, не менее важный момент – зрительский интерес. Многие поединки недавних чемпионатов Европы среди мужчин и женщин проходили при почти пустых трибунах, и это было грустное зрелище. В Новосибирске же за последние полтора десятка лет волейбол стал одним из самых любимых и зрелищных видов спорта, оттеснив на второй план футбол, хоккей с мячом и баскетбол.

Причина в регулярных успехах в российских и международных турнирах мужской команды «Локомотив», без игроков которой сейчас невозможно представить сборную России. Строительство «Локомотив-Арены», рассчитанной на 5000 зрителей, только укрепила позиции волейбола в городе-миллионнике. В Новосибирске умеют не только горячо поддерживать свою команду, но и целом хорошо разбираются в волейболе. Если соперники «Локомотива» показывают красивую игру, сибиряки всегда оценят. Благожелательность местных болельщиков была заметна и на «Финале четырех».

Фото: ВК «Локомотив»

– В зале отличная атмосфера. Очень по душе то, как здесь болеют. Болельщики симпатизируют обеим командам, это приятно, – подчеркнула Елизавета Лукьянова, диагональная «Динамо – Ак Барс».

Активнее всего сибиряки переживали за девушек из калининградской команды – тоже «железнодорожницы»! Домашняя раздевалка мужской команды «Локомотива» специально для них была украшена цветами, красными и зелеными воздушными шариками и прочими фенечками, радующими женский глаз.

Поддержать одноклубниц пришли игроки «Локомотива» – на трибунах сидели любимцы местной публики Илья Казаченков, Дмитрий Лызик, Игорь Тисевич. У блокирующей «Локомотива» Валерии Зайцевой вообще собрался персональный пул болельщиков. Лера родом из Новосибирска, уехала отсюда покорять большие спортивные вершины в 15 лет: «Давно мечтала сыграть на родине. За меня тут болеет родня из всей Сибири». Увы, гости с далекого российского Запада проиграли оба матча.

– Я хочу поблагодарить болельщиков Новосибирска – они так круто умеют болеть. Мы чувствовали себя как дома, в Калининграде, при своей публике. Но вообще ничего не получилось, – расстроенно сказала капитан Ксения Парубец, капитан «Локомотива».

Но долго переживать нет времени. Скоро стартует женский чемпионат России и по словам многоопытной блокирующей калининградского коллектива Екатерины Любушкиной, нужно подниматься и показывать, что «Локомотив» – это сила. А еще надо поддержать парней-«железнодорожников». Новосибирский «Локомотив» пробился в мужской «Финал четырех», который пройдет 7−8 октября в… Калининграде. В полуфинале турнира соперником сибиряков станет казанский «Зенит».

Фото с сайта ВК «Локомотив» (Новосибирск)

Сергей Зюзин, «Российская газета».

Фото: ВК «Локомотив»

Взято отсюда

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