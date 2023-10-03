Полузащитник «Зенита» рассказал «Матч ТВ» о ситуации с его заявкой за «Зенит-2», собственном турнире в Барнауле и конкурентах команды.

Недавно полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оказался в центре внимания. Причиной стал тот факт, что на флажке закрытия трансферного окна петербургский клуб исключил 33-летнего россиянина из заявки основной команды на матчи РПЛ и заявил за «Зенит-2». При этом Ерохин продолжил выступать за главную команду.

В интервью «Матч ТВ» футболист рассказал, как эта ситуация выглядела его глазами. Кроме того, из разговора вы узнаете:

— Что Ерохин сделает с футболкой «200 матчей за «Зенит»;

— Какие игры запоминает больше всего;

— Почему в детстве с восхищением смотрел на игроков второй лиги;

— Как «Зенит» воспринял поражение от «Локомотива».

«Это можно называть как угодно, но практически я оказался легионером»

— Как вы отнеслись к ситуации с вашей заявкой?

— Она получилась непростой в плане того, как ее многие восприняли. Да и для меня немного странная. После того как в какой-то момент изменился регламент, в РПЛ я стал практически легионером в заявке команды.

Называть это можно как угодно, но факт остается фактом: из-за того что три с половиной года, начиная с 18 лет, играл за молдавский «Шериф», с точки зрения заявки я оказался в статусе не доморощенного российского игрока. Хотя и не учился в академии «Шерифа», а играл за основу в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. «Шериф» просто стал моим первым взрослым профессиональным клубом. При этом воспитывался я в школе барнаульского «Динамо», а заканчивал детско-юношеское футбольное образование в академии «Локомотива». И именно оттуда поехал в «Шериф», с которым подписал первый профессиональный контракт.

«Странно, что, будучи воспитанником российского футбола, таковым сейчас не считаюсь». Интервью Александра Ерохина

То есть паспорт у меня российский, я воспитанник российской футбольной школы, но таковым сейчас не считаюсь. Клуб все это объяснил и обратился с просьбой — не буду ли я против, если меня формально заявят за «Зенит-2», а по сути ничего не изменится. Ведь игроки нашей второй команды благодаря сквозной заявке могут выступать за основу.

— В чем тогда был смысл вашей перезаявки?

— Мне рассказали: есть вероятность, что уже после закрытия трансферного окна у клуба может появиться возможность заявить за основу еще одного игрока. Я, конечно, пошел навстречу, чтобы такая опция у «Зенита» была. Тем более, как уже не раз заявляли руководство клуба и наш главный тренер, на моем положении в главной команде эта ситуация никак не сказывается. В чем вы уже могли убедиться.

— Когда в 2007 году вы уезжали в «Шериф», в регламенте был подобный пункт?

— Не было — он относительно недавно появился. Если не ошибаюсь, два-три года назад, когда изменился лимит на легионеров.

Я понимаю, такой пункт в какой-то степени логичен. Например, для ребят, которые получили российское футбольное гражданство или представляют другие страны, однако на поле легионерами не считаются. Но, наверное, в каждом таком правиле должны быть исключения, когда ситуация явно противоречит логике. Надеюсь, она в принципе изменится, чтобы в будущем в ней никто не оказывался.

«На юбилейной футболке хочу собрать у всех автографы»

— Недавний кубковый матч с «Балтикой» стал для вас двухсотым за «Зенит». Как вам эта цифра?

— Если честно, сам не следил за количеством игр за «Зенит» — мне подсказали, что матч в Калининграде может стать юбилейным. Хотя, конечно, предполагал, что он где-то рядом, потому что не так давно был 150-й.

Ну, а цифра 200 говорит об определенном этапе в карьере. И, конечно, сыграть 200 матчей за такой клуб, как «Зенит», который имеет столько титулов, — это очень много для меня значит.

«Странно, что, будучи воспитанником российского футбола, таковым сейчас не считаюсь». Интервью Александра Ерохина

Особенно ценно и приятно, что все эти годы у нас всегда была сплоченная команда. Всегда чувствовал поддержку ребят, тренеров, руководства клуба. И все вместе мы стремились к тому, чтобы добиваться самых высоких результатов. Так что для меня это знаковое событие.

— В «Зените» вы играете дольше, чем в любом другом клубе до этого. Когда в 2017-м переезжали в Петербург, могли себе такое представить?

— Конечно, были мысли о том, чтобы закрепиться, играть, приносить пользу команде. Это были ближайшие цели. Но при этом планы на пять-семь лет вперед ты, конечно, не строишь.

С другой стороны, не только перед каждым новым сезоном, но и в начале каждого недельного тренировочного цикла я ставлю себе максимальную задачу: выкладываться на сто процентов. Иначе, мне кажется, в «Зените» невозможно провести столько времени.

— Куда отправилась юбилейная футболка с цифрой 200 на спине, которую вам уже вручили?

— Пока никуда. Хочу собрать на ней автографы всех ребят, тренеров, руководства клуба. Чтобы потом повесить на память дома на видное место.

— Какие матчи запоминаются вам больше всего?

— Наверное, те, которые дарят самые яркие эмоции. Например, чемпионские или когда мы выигрываем с крупным счетом, плюс когда сам отличаешься. Но совершенно точно больше запоминаются домашние матчи, потому что на «Газпром Арене» благодаря нашим болельщикам каждая игра с точки зрения эмоций — особенная. Выходишь на поле и чувствуешь невероятное воодушевление.

«После игр барнаульского «Динамо» стоял за забором, чтобы увидеть настоящего футболиста»

— Вы около десяти лет проводите детский турнир в родном Барнауле. Результат чувствуется?

— Да. К сожалению, быть на всех турнирах лично не получается — он проходит в разное время года и, бывает, совпадает с нашими играми. Но отец присутствует на всех матчах, следит за ребятами.

«Странно, что, будучи воспитанником российского футбола, таковым сейчас не считаюсь». Интервью Александра Ерохина

Те, кто играли в самом первом турнире, будучи тогда совсем маленькими, сейчас уже на юношеском этапе и совсем рядом со взрослым футболом. Причем видно, как ребята, которые выделялись в детском возрасте, растут и прибавляют. Считаю, подобные турниры тоже дают почву для такого прогресса. Есть возможность совершенствоваться.

Вообще регион у нас большой, а тут мальчишки приезжают, общаются между собой. Это развитие и в ментальном, и в спортивном плане.

— Для мальчишек ваш турнир в Барнауле — это событие, которого они ждут?

— Надеюсь. Помню, как в детстве ездил на турниры: ты отправляешься один, без родителей — это же такой опыт, переживания! И где-то становление личности, когда в определенный момент должен отвечать сам за себя. И при этом надо показывать результат, стараться выиграть. Думаю, для ребят наш турнир — это интересный опыт. А эмоций точно много.

— Как ребята реагируют на вас, когда удается выбраться?

— Положительно (улыбается). Но, если серьезно, конечно, всем надо уделить внимание. Понимаю, что они видят человека, который начинал играть в Барнауле, а теперь стал профессиональным футболистом, выступает за «Зенит». Тем более в РПЛ из Барнаула и Алтайского края я не один. Того же Артема Карпукаса можно вспомнить. Сашу Соболева, Юру Дюпина, Влада Камилова.

— Забавные вопросы дети задают?

— Бывает, конечно. Но в основном просто рады встрече.

Я тоже таким был. Прекрасно помню, как ходил на матчи барнаульского «Динамо» во второй лиге. У нас тогда полный стадион собирался. А после матча выглядывал из-за забора, чтобы близко увидеть настоящего футболиста, который идет с поля в настоящих щитках и бутсах! Это был прям восторг — прийти, посмотреть футбол, поболеть, увидеть игроков! Думаю, у ребят схожие эмоции на турнире.

«После таких игр, как с «Локомотивом», конечно, есть о чем поговорить друг с другом»

— После домашнего поражения от «Локомотива» наверняка был серьезный разговор?

— После таких матчей, конечно, есть о чем поговорить — много пищи для размышления. В такой ситуации самое важное — быть единой командой и всем вместе выходить из сложившейся ситуации. Момент с поражением был сложный, неприятный, но уже на следующий день все разобрали на теоретическом занятии. Говорили обо всем этом с точки зрения футбола, готовились к следующей игре.

«Странно, что, будучи воспитанником российского футбола, таковым сейчас не считаюсь». Интервью Александра Ерохина

— Изидора в раздевалке особо поддержали?

— Эмоции по поводу перехода из «Локо» у него, наверное, еще не совсем остыли. Но сейчас он уже в «Зените», здесь свои требования. Для нас каждая ничья как поражение, что уж говорить о том, когда случаются такие матчи. Поэтому эмоционально всем было непросто. Но, мне кажется, ситуации и сложнее бывали. Все вместе выйдем и из этой.

— По вашим ощущениям, на данный момент «Зенит» многих радует тем, что идет не на первом месте?

— Об этом давно уже говорят. А в матчах с нами, даже судя по статистике, выкладываются на двести процентов. Так и раньше было. Поэтому нам нужно быть к этому готовыми. Сейчас мы занимаем не то место, к которому стремимся, и, конечно, будем стараться подняться на первое.

— Может, конкуренты стали в этом сезоне сильнее?

— Они тоже на месте не стоят. Тот же «Краснодар» несколько поменял стиль. А вообще все стараются найти тот ключ, который поможет им победить «Зенит» и выиграть чемпионат. Тем интереснее, когда против тебя играют с удвоенными силами.

— «Зенит» покинули Кузяев и Малком, пришли новые игроки. Идет перестройка на ходу?

— Команда — это живой организм. Она периодически меняется, а когда это происходит, нужно какое-то время, чтобы механизм вновь заработал на полную силу. Качество игры, мне кажется, уже улучшается. Но и ошибки случаются. Постепенно их будет становиться меньше.

Источник: Матч ТВ

Взято отсюда