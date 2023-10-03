03.10.2023

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Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На минувшей неделе в Бийске торжественно открыли обновленную спортивную площадку. Искусственное травяное покрытие футбольного поля и беговые дорожки легкоатлетического комплекса позволят проводить здесь соревнования и тренировки по различным видам спорта.

В церемонии открытия объекта приняли участие председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко, глава Бийска Виктор Щигрев, председатель Бийской городской Думы Сергей Ларейкин, гендиректор компании «Аникс» – главный инвестор проекта Юрий Никитин, руководители спортивных организаций города.

Футбольная площадка в лесопарковой зоне района АБ появилась почти 60 лет назад, но прежде здесь не было условий для проведения легкоатлетических стартов и футбольных соревнований высокого уровня. Теперь же качественное покрытие поля и беговых дорожек позволит проводить различные спортивные мероприятия и тренировки. Виктор Щигрев отметил, что открытие реконструированного футбольного поля стало большим событием для Бийска и особенно – густонаселенного микрорайона АБ.

Татьяна Ильюченко поблагодарила инвесторов за участие в развитии спортивной инфраструктуры города.

«Это большое событие, потому что на строительство не были направлены средства федерального или краевого бюджета, а современная спортивная площадка открылась благодаря финансированию неравнодушных людей», – сказала она. Особые слова благодарности парламентарий адресовала главному инвестору проекта Юрию Никитину, который в этом году за большой вклад в развитие наукограда был удостоен звания «Почетный гражданин города Бийска».

«Уверена, эта площадка станет новой точкой притяжения для бийских спортсменов и любителей спорта», – отметила Татьяна Ильюченко.

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Взято отсюда

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