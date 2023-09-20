Томенко может назначить новым министром спорта Алтайского края Ивана Нифонтова - ГОРНЯК22

Фото: Олег Укладов

Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по дзюдо, а ныне депутат АКЗС может возглавить спортивное ведомство в ближайшие дни

Известный алтайский дзюдоист и политик Иван Нифонтов уже в ближайшее время может занять пост министра спорта Алтайского края. Эту информацию подтвердили “Толку” два надежных источника в спортивных кругах. Сам Нифонтов попросил дождаться официальных решений.

Напомним, после отставки бывшего министра спорта Алексея Перфильева в апреле 2022 года, фигура Ивана Нифонтова широко обсуждалась в качестве возможного кандидата на министерское кресло.

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Сам Нифонтов тогда не скрывал , что ему было бы интересно поработать в этой должности:

“Официальных предложений мне не поступало, но если это произойдет, я с удовольствием его рассмотрю. Спорт – это та сфера, которой я обязан“.

На тот период губернатор Виктор Томенко сделал свой выбор в пользу Максима Рябцева, который до этого работал в команде Перфильева на позиции заместителя руководителя спортивного ведомства.

На этот раз известный алтайский спортсмен и политик воздержался от каких-либо конкретных пояснений:

“Пока нечего сказать. Давайте дождемся решения губернатора. Я думаю, он скоро сформирует правительство, и тогда мы все узнаем“.

Еще два авторитетных специалиста из спортивной отрасли края, хоть и неофициально, но подтвердили “Толку“, что именно Нифонтов сменит Максима Рябцева на посту министра спорта.

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В 2012 году Иван Нифонтов стал бронзовым призером Олимпийских игр по дзюдо, которые проходили в Лондоне. На тот момент известный спортсмен уже имел титулы чемпиона мира и чемпиона Европы.

После завершения спортивной карьеры Нифонтов сделал ставку на политику. Сначала он был депутатом Барнаульской городской Думы. В настоящее время является заместителем председателя постоянного комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике.

Сейчас Ивану Нифонтову 36 лет. Он женат и воспитывает троих сыновей.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил об отставке членов правительства региона и руководителей краевых органов исполнительной власти. Глава региона уточнил, что они продолжат работу в статусе исполняющих обязанности, пока не сформируется новый состав.