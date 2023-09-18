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Тренер Гончаренко считает, что Валиева повзрослела

ГОРНЯК2201 mins

Тренер Гончаренко о Валиевой: полна энергии, как будто и не останавливалась

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила контрольные прокаты в исполнении российских фигуристок, отметив повзрослевшую Камилу Валиеву. Ее слова передает РИА Новости.

«Камила очень понравилась, особенно короткая программа. Да и произвольная ей очень подходит. Видно, что она повзрослевшая, уверенная, стильная. Есть некий взрослый шарм. Для начала сезона прямо здорово. Валиева полна энергии, как будто и не останавливалась, молодец. Хочется отметить Ксюшу Синицыну, которую в прошлом сезоне преследовали травмы», — сказала Гончеренко.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. Однако медали за него не были вручены из-за разбирательств по делу об употреблении ей допинга. В личном первенстве она стала четвертой. Россиянки смогли взять сразу два места: золото и бронзу.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка проткнула ногу коньком на тренировке.

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