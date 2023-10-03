03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Третий всероссийский конкурс-фестиваль циркового искусства прошёл в Барнауле 

редактор ГОРНЯК2201 минуты

236 юных артистов от 3 до 18 лет представили одиночные, парные и групповые номера.

Источник фото: Катунь 24

Ящерицы, скелеты, феи и рок звёзды. Кого только не встретишь на конкурсе циркового искусства «Время цирка». В Барнауле в ДК города встретились 236 артистов от трёх до 18-ти лет из Кемеровской области и Алтайского края.

«Я думаю, работать тоже есть всегда над чем. Были ошибки, но были и успехи. На некоторых девочек я надеюсь, что мы что-то сегодня возьмём, но покажут нам, жюри оценит нас, будем ждать результатов», — рассказала руководитель цирковой студии «Art Circus», Новокузнецк Ольга Попова.

Участники выступили в нескольких номинациях. Среди них жонглирование, эквилибр, акробатика и воздушная гимнастика. Всего около 100 номеров. Многие – групповые. Кстати некоторые гимнасты в этот день вышли на сцену не раз.

«У меня есть 2 номера. Один соло – это «Оно», клоун, и второй дуэт, это «Скелеты». «Оно» я уже выступила. Было очень страшно, даже девочки говорили, когда я висела на одной пятке, меня резко подняли, но я ничего не чувствовала, потому что какие-то ощущения в себе, что ты не справишься, но ты всё сделаешь. «Скелеты» мы тоже хорошо выступили, только упала розочка, но ничего страшного, — поделилась воспитанница цирковой студии «Art Circus», Новокузнецк Ульяна Чепурная.

Особенность этого конкурса в том, что жюри – это педагоги государственного училища циркового и эстрадного искусства. «Время цирка» – это возможность для юных артистов обратить на себя внимание педагогов и в будущем поступить в единственное в стране профессиональное цирковое учебное учреждение.

«Я обычно взрослых оцениваю, взрослых проще, а детей сложно. Но они молодцы, они стараются, уровень очень высокий. Есть такие уже звёздочки прям. Шикарно, шикарно, просто фантастика, если честно нет слов», — отметил профессиональный артист цирка, член жюри Евгений Писарев.

Гран-при забрал барнаульский коллектив цирковой студии «Арлекино». Они покорили жюри номером «12 стульев». Также жюри отметили три выступления: «Ящерица» от гостьи из Новокузнецка, «Озорные портье» и «В ритме рока» от Барнаульских маленьких гимнасток.

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости