Третий всероссийский конкурс-фестиваль циркового искусства прошёл в Барнауле 

236 юных артистов от 3 до 18 лет представили одиночные, парные и групповые номера.

Источник фото: Катунь 24

Ящерицы, скелеты, феи и рок звёзды. Кого только не встретишь на конкурсе циркового искусства «Время цирка». В Барнауле в ДК города встретились 236 артистов от трёх до 18-ти лет из Кемеровской области и Алтайского края.

«Я думаю, работать тоже есть всегда над чем. Были ошибки, но были и успехи. На некоторых девочек я надеюсь, что мы что-то сегодня возьмём, но покажут нам, жюри оценит нас, будем ждать результатов», — рассказала руководитель цирковой студии «Art Circus», Новокузнецк Ольга Попова.

Участники выступили в нескольких номинациях. Среди них жонглирование, эквилибр, акробатика и воздушная гимнастика. Всего около 100 номеров. Многие – групповые. Кстати некоторые гимнасты в этот день вышли на сцену не раз.

«У меня есть 2 номера. Один соло – это «Оно», клоун, и второй дуэт, это «Скелеты». «Оно» я уже выступила. Было очень страшно, даже девочки говорили, когда я висела на одной пятке, меня резко подняли, но я ничего не чувствовала, потому что какие-то ощущения в себе, что ты не справишься, но ты всё сделаешь. «Скелеты» мы тоже хорошо выступили, только упала розочка, но ничего страшного, — поделилась воспитанница цирковой студии «Art Circus», Новокузнецк Ульяна Чепурная.

Особенность этого конкурса в том, что жюри – это педагоги государственного училища циркового и эстрадного искусства. «Время цирка» – это возможность для юных артистов обратить на себя внимание педагогов и в будущем поступить в единственное в стране профессиональное цирковое учебное учреждение.

«Я обычно взрослых оцениваю, взрослых проще, а детей сложно. Но они молодцы, они стараются, уровень очень высокий. Есть такие уже звёздочки прям. Шикарно, шикарно, просто фантастика, если честно нет слов», — отметил профессиональный артист цирка, член жюри Евгений Писарев.

Гран-при забрал барнаульский коллектив цирковой студии «Арлекино». Они покорили жюри номером «12 стульев». Также жюри отметили три выступления: «Ящерица» от гостьи из Новокузнецка, «Озорные портье» и «В ритме рока» от Барнаульских маленьких гимнасток.

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