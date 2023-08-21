Турнир по мини-футболу прошел между подразделениями краевого управления

Накануне на базе стадиона «Трансмаш» состоялся турнир по мини-футболу среди подразделений Главного управления МВД России по Алтайскому краю в рамках Спартакиады ГУ, приуроченной к 100-летию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции и патрульно-постовой службы полиции.

В соревнованиях приняла участие 21 команда.

Во второй группе третье место заняла команда МСЧ, второе – Штаб. Победителем во второй группе стала команда УОДУУПиПДН.

В первой группе третье место заняла команда УГИБДД, второе – ГСУ. Победителем стала команда ОСР ДПС.

В номинациях лучший вратарь был награжден старший инспектор ОСР ДПС ГИБДД ГУ старший лейтенант полиции Антон Елисеев, лучший защитник – следователь ГСУ ГУ капитан полиции Михаил Рыльский, лучший нападающий – старший государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ капитан полиции Вячеслав Майер.

Команды-победительницы и призеры соревнований были награждены кубками и дипломами соответствующих степеней.

Целью мероприятия является вовлечение личного состава органов внутренних дел и населения края в регулярные занятия физической культурой и спортом, воспитание и поддержания физических качеств, укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни.