Юные алтайские хоккеисты стали бронзовыми призерами международного турнира

В китайском Тяньцзыне завершился международный детский хоккейный турнир . В соревнованиях участвовали две команды из села Новые Зори Павловского района.

Как сообщил «Алтайский спорт» , «Скифы-2014» в бронзовом матче в своей возрастной категории победили со счетом 6:0 команду «Мечта». С самого начала никаких сомнений в нашей победе не было – алтайские спортсмены повели в счете уже на первых минутах.

Алтайские ребята 2013 года рождения в своем стыковом матче за пятое место (всего в этом турнире 14 участников) выиграли по буллитам у китайской команды Galaxy. Основное время завершилось со счетом 1:1. Алтайские хоккеисты по ходу встречи уступали, но смогли сравнять, реализовав большинство.

Фото: «Алтайский спорт»