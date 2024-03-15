Единственная в Алтайском крае детская команда по следж-хоккею для ребят с поражением опорно-двигательного аппарата «ВОИтели–Алтай» стала призером турнира в Омске.

Осенью прошлого года в Барнауле для детей с ОВЗ начались тренировки по следж-хоккею – паралимпийской разновидности хоккея. Проект реализует городская организация Всероссийского общества инвалидов на средства гранта фонда Тимченко.

В марте команда «ВОИтели-Алтай» приняла участие в Кубке Сибири в Омске. Барнаульцы уступили омской «Ладе» 0:4, чьи хоккеисты тренируются уже три года. После этого наша команда победила команды «Шмели» из города Исилькуль Омской области, обыграв их всухую 3:0. В итоге «ВОИтели-Алтай» заняли второе место.

Взято отсюда