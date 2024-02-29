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Юные фигуристки Барнаула вышли на свои первые соревнования

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Юные фигуристки Барнаула вышли на свои первые соревнования

Юные фигуристки Барнаула вышли на свои первые соревнования

Юные фигуристки Барнаула вышли на свои первые соревнования

Юные фигуристки Барнаула вышли на свои первые соревнования

Юные фигуристки Барнаула вышли на свои первые соревнования

Юные фигуристки Барнаула вышли на свои первые соревнования

На льду «Титов-Арены» состоялся традиционный турнир по фигурному катанию «Февральские узоры». Участие в нём приняли спортсмены разных возрастов, но всех их объединяло одно — это для них был первый старт.

Фигурное катание всегда было одним из самых популярных видов спорта. Сейчас же, когда на телеэкранах одно ледовое шоу сменяет другое, а олимпийские чемпионы и чемпионки по несколько раз в год выезжают на гастроли, от желающих последовать их примеру отбоя нет, причём не только среди детей.

— У нас несколько соревнований в году, в сегодняшних принимают участие новички, — рассказывает Алла Медникова, руководитель клуба фигурного катания «Сибирский лёд» и главный судья турнира. — На льду вы видите тех, кто делает первые шаги в фигурном катании. Причём это не только дети, но и взрослые. Многие девушки, женщины уже во взрослом возрасте решают чему-то научиться, закрыть свою детскую мечту. И они точно так же готовят программы, судьи их оценивают. Для спортсменов такой группы, помимо Барнаула, соревнования есть только в Новосибирске и Республике Алтай.

Нынешние «Февральские узоры» получились достаточно масштабными, в общей сложности около 100 человек из клубов Барнаула, а также из Бийска, Славгорода, Рубцовска, Новосибирска, Абакана и посёлка Трудармейский (Кемеровская область). Помимо новичков в соревнованиях также участвовали спортсмены группы «юный фигурист» — первая ступень перед выходом на сдачу разрядов. Организаторы планировали ещё провести испытания по прыжкам, но прошли они в итоге в тестовом режиме из-за небольшого числа решивших удивить всех акселями и ритбергерами.

В Барнауле фигурное катание развивается в трёх клубах — помимо «Сибирского льда» виртуозов коньков воспитывают в клубе фигурного катания «Академикс» и школе «Динамо» на базе «Карандин-Арены». Как говорит Алла Медникова, после периода разногласий наконец-то удалось объединиться, и сейчас все дружно вместе с профильной федерацией развивают спорт. Общая проблема — нехватка льда, при этом успехи есть.

Фото и материалы: “Вечерний Барнаул”

Взято отсюда

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