На льду «Титов-Арены» состоялся традиционный турнир по фигурному катанию «Февральские узоры». Участие в нём приняли спортсмены разных возрастов, но всех их объединяло одно — это для них был первый старт.

Фигурное катание всегда было одним из самых популярных видов спорта. Сейчас же, когда на телеэкранах одно ледовое шоу сменяет другое, а олимпийские чемпионы и чемпионки по несколько раз в год выезжают на гастроли, от желающих последовать их примеру отбоя нет, причём не только среди детей.

— У нас несколько соревнований в году, в сегодняшних принимают участие новички, — рассказывает Алла Медникова, руководитель клуба фигурного катания «Сибирский лёд» и главный судья турнира. — На льду вы видите тех, кто делает первые шаги в фигурном катании. Причём это не только дети, но и взрослые. Многие девушки, женщины уже во взрослом возрасте решают чему-то научиться, закрыть свою детскую мечту. И они точно так же готовят программы, судьи их оценивают. Для спортсменов такой группы, помимо Барнаула, соревнования есть только в Новосибирске и Республике Алтай.

Нынешние «Февральские узоры» получились достаточно масштабными, в общей сложности около 100 человек из клубов Барнаула, а также из Бийска, Славгорода, Рубцовска, Новосибирска, Абакана и посёлка Трудармейский (Кемеровская область). Помимо новичков в соревнованиях также участвовали спортсмены группы «юный фигурист» — первая ступень перед выходом на сдачу разрядов. Организаторы планировали ещё провести испытания по прыжкам, но прошли они в итоге в тестовом режиме из-за небольшого числа решивших удивить всех акселями и ритбергерами.

В Барнауле фигурное катание развивается в трёх клубах — помимо «Сибирского льда» виртуозов коньков воспитывают в клубе фигурного катания «Академикс» и школе «Динамо» на базе «Карандин-Арены». Как говорит Алла Медникова, после периода разногласий наконец-то удалось объединиться, и сейчас все дружно вместе с профильной федерацией развивают спорт. Общая проблема — нехватка льда, при этом успехи есть.

Фото и материалы: “Вечерний Барнаул”

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