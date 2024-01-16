реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В администрации Барнаула обсудили перспективы строительства административного здания на стадионе «Лабиринт»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В администрации Барнаула обсудили перспективы строительства административного здания на стадионе «Лабиринт»

В администрации Барнаула обсудили перспективы строительства административного здания на стадионе «Лабиринт»

В администрации Барнаула обсудили перспективы строительства административного здания на стадионе «Лабиринт»

Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел совещание по перспективам строительства административного здания на стадионе «Лабиринт».

Напомним, решение о новом здании для спортсменов и тренеров было принято главой Барнаула Вячеславом Франком  по итогам выездного совещания в спортивный комплекс «Лабиринт» в ноябре прошлого года. К тому времени административное здание с раздевалками для спортсменов на территории стадиона было  признано аварийным, доступ в него закрыли. С учетом высокой востребованности «Лабиринта» (спортивный комплекс включает в себя полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, трибуны, скалодром, тренажерный комплекс; ежегодно здесь проводится более 80 мероприятий, включенных в единый календарный план Министерства спорта Алтайского края, комитета по физической культуре и спорту города Барнаула) и с целью создания комфортных условий для занятий физической культурой и спортом было решено построить взамен старого новое помещение для спортсменов и сотрудников спортшколы. Глава города распорядился о подготовке соответствующих предложений профильными комитетами.

По информации председателя комитета по физической культуре и спорту Петра Кобзаренко, произведен снос  аварийного административного здания на стадионе «Лабиринт». Комитетом определены технические  и функциональные характеристики  нового объекта. В типовом одноэтажном здании планируется разместить раздевалки, тренерские, помещения для хранения спортивного инвентаря, кабинет медработника, душевые, туалеты. 

В настоящее время комитетом совместно с управлением единого заказчика в сфере капитального строительства прорабатывается вопрос формирования земельного участка для дальнейшего проектирования объекта. Проектно-изыскательские работы будут проведены в 2024 году; на эти цели  из бюджета города выделено 7  млн рублей. Одновременно с формированием участка начата работа по подготовке объёмно-планировочных решений, размещению административного задания на территории спортивного комплекса, расчету нагрузок для подключения объекта к инженерным коммуникациям.

По итогам совещания Андрей Федоров дал поручение подготовить подробную дорожную карту. По его словам, необходимо понимать конкретные сроки каждого их этапов, в том числе, сроки проведения конкурсной процедуры определения подрядчика на проектирование объекта, процесса разработки проектной документации, определения предварительной стоимости объекта с тем, чтобы своевременно начать формировать заявку на финансирование строительства нового административного здания на стадионе «Лабиринт».

Профильному комитету также дано поручение дополнительно проработать вопросы функционирования спортивного комплекса «Лабиринт», проведения на его территории спортивных мероприятий, организации тренировочного процесса спортивной школы №7 в период проектирования и строительства нового здания, рассмотреть для этого возможность использования других объектов спортивной инфраструктуры города.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В России предложили расширить список оснований для лишения гражданства

17.01.2024

 Новости

Исследователь назвал имя виновника самого загадочного преступления XX века

17.01.2024

 Новости

Залужный доложил НАТО о ситуации на фронте

17.01.2024

 Новости

Премьер Словакии лично сообщит Киеву об отказе поставлять оружие на Украину

17.01.2024

 Новости

Полковника Росгвардии осудили на шесть лет колонии за плохую защиту Крымского моста. Что известно об этом деле?

17.01.2024

 Здоровье

Этери Тутберидзе будет наставником в реалити-шоу про похудение “Большие девочки”

17.01.2024

 Здоровье

Опасный дом, торговый дом и новости из Славгорода. Что произошло в Алтайском крае 16 января

17.01.2024

 Здоровье

В барнаульском парке “Изумрудный” пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

17.01.2024

 Новости Алтай

В администрации Барнаула обсудили перспективы строительства административного здания на стадионе «Лабиринт»

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске