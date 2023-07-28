В Алейске прошли соревнования Главного управления регионального МЧС России

Уже ставшие традиционными краевые соревнования по гиревому спорту проводятся с целью привлечения личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю к регулярным занятиям спортом, проверки физических качеств личного состава, совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в коллективах. В соревнованиях приняли участие сборные команды подразделений Главного управления. Состав команды – 5 человек. Состязания по гиревому спорту среди сотрудников МЧС проводятся не в первый раз и поэтому спортсмены не понаслышке знают возможности соперников, готовятся к соревнованиям уже с более профессиональным подходом. Начались соревнования с построения и приветствия команд участников, после чего команды приступили к взвешиванию, чтобы определить в какой из семи весовых категорий будут выступать участники. В соответствии с действующими правилами соревнования прошли с гирями по 24 кг по программе двоеборья: толчок двух гирь двумя руками и рывок гири одной или другой рукой попеременно без перерыва для отдыха. Общекомандное первенство определялось по каждой группе, весовым категориям отдельно – наименьшая сумма мест из итогового протокола, занятых всеми участниками команды. В каждой весовой категории победитель определялся по наибольшей сумме набранных очков. По итогам соревнований первое место в командном зачёте заняла команда пожарно-спасательного отряда № 2, второе место – команда Специализированной пожарно-спасательной части и бронзу в командном зачёте получила сборная команда пожарно-спасательного отряда № 1. В личном зачёте признанным лидером стал Максим Винтерголлер из 8-й пожарно-спасательной части города Барнаула.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю