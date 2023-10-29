В Алтайском крае два пригородных поезда работают по новому графику

В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей, в Алтайском крае временно изменилось расписание двух пригородных поездов.

В пресс-службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что они будут работать по новому графику ежедневно до 10 ноября.

Так, скорый пригородный поезд №7016 «Просторы Алтая» сообщением Рубцовск – Барнаул отправляется в рейс в 8 часов 39 минут, прибывает на станцию назначения в 13 часов 12 минут.

Пригородный поезд №6118 Локоть – Алейская отходит в 8 часов 12 минут, завершает рейс в 12 часов 15 минут.

Важнее всего внимание. В этом убежден водитель "Алтайки", который проездил полвека без аварий

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