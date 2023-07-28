В Алтайском крае на шести участках Чуйского тракта расширяют проезжую часть

Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что общая протяженность Чуйского тракта на территории Алтайского края около 300 километров. Свыше трети дороги уже расширили до четырех полос, сейчас в работе еще 6 участков. Главная цель — расширить дорогу по всей длине не позже 2035 года.

Высокие темпы строительства и реконструкции дорог в Алтайском крае — это вопрос не только удобства, но и безопасности. Пример — федеральный Чуйский тракт, который проходит через наш регион. В прошлом году было открыто движение по пяти участкам общей протяженностью 32 километра, которые расширили до четырех полос. Количество ДТП здесь, по данным дорожников, снизилось на 75%.

Повысилась и пропускная способность на реконструированном участке с 173 по 183 километр, где интенсивность движения ежегодно растет. Это логичное продолжение 4-полосного отрезка дороги от Барнаула до Новосибирской области. Пять лет назад, еще до начала строительства, здесь проезжало в среднем 9 тысяч автомобилей в сутки. В прошлом году в пиковые летние месяцы интенсивность движения достигала 22 тысяч.

«Занимаемся развитием Чуйского тракта и вместе с соседями — Республикой Алтай и Новосибирской областью. Этим летом во время ПМЭФ подписали соглашение и будем добиваться признания тракта национальным туристским маршрутом. Продолжим заниматься не только реконструкцией и ремонтом дороги, но и ее благоустройством. Чтобы вдоль нее появилось все, что нужно для комфортного путешествия, от кафе и гостиниц до смотровых площадок — все-таки речь идет об одной из самых красивых дорог России и даже мира», – отметил Виктор Томенко.

Минувший год стал во всех отношениях прорывным для дорожного хозяйства. В субъектах РФ активно модернизировали федеральные трассы, реализовывали масштабные инфраструктурные проекты, которые стимулируют развитие экономики и кардинально улучшают качество жизни во всех регионах страны.

«Акцент на социально значимые изменения для пользователей дорог во всех без исключения субъектах РФ – именно такую задачу поставило перед нами руководство страны. Сегодня жители регионов рассматривают дорогу как комплексный продукт, который должен отвечать самым высоким требованиям качества. При этом удовлетворенность наших пользователей складывается не только из качества дорожного полотна, а из целого перечня различных факторов. Это и доступность сопутствующих услуг, и безопасность, и даже эстетическая составляющая. Основная цель нашей текущей работы – создание комфортных условий для жизни населения и развития бизнеса. И сейчас, в условиях сложившейся экономической ситуации, беспрецедентного внешнего давления, это особенно важно», – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Виктор Томенко проверил ход реконструкции дороги на популярном туристическом маршруте