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В Алтайском крае поступило более 500 заявок на получение разрешений на работу в такси

ГОРНЯК2201 mins

В связи с новым законом о такси, вступившим в силу 1 сентября, жители Алтайского края активно подают заявки на получение разрешений на работу.

По последней информации, заявки подали более 500 человек. Лидирующую позицию занимают физические лица, применяющие налоговый режим «налог на профессиональный доход», отметили в краевом Минтрансе.

На текущий момент право на осуществление деятельности службы заказа легкового такси на территории Алтайского края получили пять юридических лиц и один индивидуальный предприниматель.

В ведомстве напоминают, чтобы выполнять пассажирские перевозки и багажа легковым такси, нужно получить разрешение на осуществление деятельности. Это можно сделать тремя способами – в Министерстве транспорта Алтайского края, через портал «Госуслуги» и в МФЦ.

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