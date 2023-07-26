В Алтайском крае восстанавливают дорогу до озера Ая

В Алтайском районе ведется реконструкция дороги от райцентра до села Ая. Турпоток по этой трассе увеличивается каждый год, но из-за отсутствия ограждений на участке ежегодно случались смертельные ДТП. После окончания работ маршрут станет безопасным, а проезжая часть будет соответствовать всем современным требованиям.

Дискомфорт и опасность

Дорога от райцентра до Аи была построена еще в 70-е годы, с того времени она капитально не ремонтировалась. С годами проезжая часть сильно износилась. С развитием туризма транспортный поток по трассе увеличивался, объект перестал справляться с высоким трафиком и соответствовать потребностям автомобилистов.

Сегодня многие автобусы с туристами из Белокурихи, чтобы попасть в Чемал, предпочитают объезжать Алтайский район и добираться до Горного Алтая через Бийск, совершая при этом большой крюк.

«Пока от Аи до Алтайского доедешь – голова отваливается. Кто часто здесь проезжал, уже выучил все ямки, а неопытные водители сталкивались с серьезным испытанием», – высказывался глава администрации Айского сельсовета Василий Плотников.

Кроме того, этот участок признан небезопасным. Дорога расположена в горной местности, на ней есть крутые повороты, но отсутствуют ограждения и обочина. Из-за этого здесь каждый год случались смертельные ДТП. Оставлять проблему без внимания было недопустимо.

Выручает кредит

В прошлом году Алтайский край получил инфраструктурный кредит на реконструкцию проблемной дороги. На приведение в порядок первых двух участков протяженностью 20 км понадобится более двух миллиардов рублей.

«Такой кредит получить не так-то просто, должна быть высокая значимость объекта для края и его жителей, – объясняет руководитель краевого Алтайавтодора Василий Мотуз. – Средства выделяются под очень низкий процент (3% годовых). Столь дешевые деньги на рынке почти не найти. Без такой поддержки обновление некоторых объектов могло сильно затянуться».

Работы начались еще в прошлом году. Сегодня на участке со стороны села Ая уже построен железобетонный мост, проложено 11 водопропускных труб. Готовность объекта составляет порядка 90%. По плану дорожникам для обеспечения безопасности необходимо установить барьерные и тросовые ограждения, дорожные знаки и столбики. Сейчас на объекте задействовано более 30 единиц техники и почти 50 человек.

Работа кипит и на участке дороги со стороны райцентра. Здесь будет выполнено устройство железобетонного моста через реку Аю и проложено 17 железобетонных водопропускных труб. Трассу так же обставят барьерным и тросовым ограждением для безопасности водителей.

С опережением

Благоустроят и часть дорог в селе Алтайском. Здесь проложат более километра тротуара, установят фонари и две автобусные остановки. На этом дорожники останавливаться не планируют – после завершения работ начнется ремонт двух других участков этой же трассы.

«Основная идея – дойти от села Алтайское до Бирюзовой Катуни. Первые приведенные в порядок объекты – это только начало. Уже разработана проектная документация на два следующих отрезка дороги, поэтому долго простаивать строителям не придется», – подчеркнул начальник строительства дорог «Алтайавтодор» Сергей Рубаненко.

Закончить работы на первых двух участках необходимо до декабря этого года, но подрядчик заявляет, что работает с опережением графика и в октябре объект уже будет сдан. К обновлению следующих отрезков дорожники приступят в 2024 году.

Справка

Протяженность дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км. По этому маршруту проходят рейсовые автобусы, соединяющие райцентр с другими населенными пунктами. Также здесь пролегают туристические маршруты из Белокурихи до Чемала.

ГЕРАСИМОВ Влад