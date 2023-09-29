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В Алтайском крае ученики подарили учителю автомобиль

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Физрук и тренер детской баскетбольной команды из Павловска Валерий Манаков получил неожиданный подарок от своих воспитанников.

На свою новую рабочую лошадку тренер Павловской детской баскетбольной команды Валерий Манаков не может нарадоваться. Старый микроавтобус, которому уже давно за 20, стал все чаще барахлить. А без него Валерий Иванович – как без рук: он ездит на нем на турниры. Новый микроавтобус у Валерия Манакова появился благодаря выпускникам, близким и родным. Такой неожиданный подарок они сделали Валерию Ивановичу на 60-летие. Это был сюрприз. Юбиляра позвали на сельский стадион, попросив захватить валидол. Сумму в миллион рублей на автомобиль тренеру помог собрать выпускник Валерия Ивановича – Роман Уманец. Он создал телеграмм-канал, в котором быстро собралось около 500 подписчиков и каждый сделал свой вклад в подарок. Для самого Романа Валерий Иванович – как второй отец, дружат семьями. А идею такого подарка он вынашивал несколько лет. Команда Валерия Манакова – многократный победитель и призер различных баскетбольных соревнований. Тренера и его автомобиль воспитанники воспринимают как одно целое. И уверены, что на новой машине он вместе с ними, посетит еще немало турниров, и, конечно, приведет своих подопечных к победе.

Елена Лопатина

Взято отсюда

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