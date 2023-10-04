В АУОР успешно прошли учения по гражданской обороне

3 октября в Алтайском училище олимпийского резерва состоялась штабная тренировка по гражданской обороне по теме «Порядок приёма и отправки эвакуируемого населения в безопасные районы в военное время». Во второй части тактико-специальных учений прошло практическое развёртывание сборного эвакуационного пункта и пункта посадки № 20.

СЭП № 20 создан на базе АУОР постановлением суженного заседания администрации города Барнаула в 2021 году. Затем приказом директора училища были назначены начальник, заместитель, утверждены положение и штатно-должностной список личного и переменного состава сборного эвакуационного пункта и пункта посадки на автомобильный транспорт. Всего в состав СЭП входят 28 человек.

Сформированы группы регистрации и учёта, оповещения и связи, охраны общественного порядка, укрытия населения, формирования колонн. В случае развёртывания СЭП будет работать комната матери и ребёнка, стол справок, медицинский пункт, пункт посадки на автомобильный транспорт. Представители каждого из этих подразделений представили свой участок работы, показали документы, которыми они будут руководствоваться, изложили свои задачи.

Предполагается, что в случае необходимости из этого сборного эвакуационного пункта население будет эвакуироваться в Калманский, Благовещенский и Ребрихинский районы. Запланировано точное расписание убытия-прибытия транспортных колонн. У сотрудников СЭПа есть вся информация о том, жители каких домов будут собираться и регистрироваться на этом пункте, какие предприятия-перевозчики будут осуществлять транспортировку людей, какие автобусы будут выделены под эвакуацию и т. д. Все сборные эвакуационные пункты рассчитаны на пропускную способность до 700 человек в час.

Как пояснил заместитель начальника управления, начальник отдела мероприятий гражданской обороны Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю полковник Андрей Новиков, в реальной жизни развёртывание сборных эвакуационных пунктов возможно в особый период по указу президента страны.

Члены районной комиссии высоко оценили уровень готовности СЭП № 20 на базе Алтайского училища олимпийского резерва. Председатель эвакуационной комиссии Октябрьского района Галина Бровко :

– Подобные тренировки у нас проходят планово. Все СЭПы, находящиеся на территории района, в тренировках участвуют. Мы добиваемся, чтобы сотрудники организаций, где у нас развёрнуты эвакуационные пункты, понимали свои задачи, чтобы в случае необходимости они могли отработать чётко, в соответствии с планом и всеми документами эвакуировать население в безопасные районы. Училище олимпийского резерва со своей задачей справилось. Большое спасибо сотрудникам организации и директору!

Взято отсюда