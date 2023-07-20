В Барнауле пройдет фестиваль ГТО “Сила России”

Принять в нем участие могут все желающие

Сдача ГТО в Барнауле / Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Барнаульцев приглашают принять участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в рамках спортивного марафона “Сила России”. Он состоится в субботу, 22 июля 2023 года, на стадионе “Лабиринт”. Гостем фестиваля станет заслуженный мастер спорта России по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Европы и мира Иван Нифонтов.

Кто может принять участие?

Да все желающие старше 6 лет.

Как принять участие?

Нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru и прислать заявку в Центр тестирования ГТО по адресу gtobuh@gmail.com. Заявки принимаются заранее и в день проведения фестиваля.

А что в программе?

А в программе:

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, от скамьи или о сиденье стула (в зависимости от возраста участника);

наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье;

подъем туловища из положения лежа на спине;

прыжки в длину с места толчком двумя ногами.

Отдельно для мужчин – подтягивания из виса на высокой перекладине и рывок гири весом 16 килограммов. Победители будут выявляться в каждой ступени и по каждому виду испытания.

Фестиваль ГТО начнется в 09:00 на улице Юрина, 197. Вопросы можно задать по телефону 55-68-78.

Напомним, марафон “Сила России” стартовал 1 июня и проходит до 12 августа. Все желающие – а их уже более 27 тысяч человек – могут получить бесплатные абонементы в спортивные секции, принять участие в групповых занятиях, мастер-классах, массовых зарядках с чемпионами, а также сдать нормы ГТО. Марафон проходит по инициативе “Единой России”, который поддержали более тысячи некоммерческих организаций. В числе партнеров Российская Федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, ДОСААФ и другие.

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