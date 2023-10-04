04.10.2023

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В Барнауле ждут поставку шестого белорусского трамвая

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Барнаул вскоре доставят шестой из десяти заказанных в Беларуси трамваев. На линию новый транспорт выйдет только после поставки всей техники.

Изначальный контракт предполагал передачу «рогатых» весной 2023 года. Изменение сроков связано с мировой экономической ситуацией – у белорусского предприятия возникли проблемы с комплектующими для новых вагонов.

Новые трамваи имеют четыре двери, общая вместимость – до 167 человек, из которых 35 мест сидячих. Транспорт приспособлен для работы в условиях низких и высоких температур, в салоне установлены кондиционеры и обогреватели, видеокамеры, информационные табло, места для маломобильных граждан.

После передачи «Горэлектротрансу» техники и оформления всех документов, предприятие приступит к обучению водителей. Этот процесс не вызовет особых сложностей, поскольку ручное управление некоторых старых моделей схоже с управлением новых вагонов.

Пока принято решение, что белорусский транспорт будет курсировать по маршруту №7 и №1. Конкретной даты, когда это случится, в администрации города не называют .

Первый трамвай из Белоруссии прибыл в Барнаул

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Взято отсюда

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