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В Барнауле на несколько дней перекроют дорожный участок по улице Взлетной

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В связи с работами на тепловой сети в Барнауле временно перекроют движение по всей ширине улицы Взлетной в районе дома №24.

С 21:00 6 октября по 06:00 9 октября изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов:

  • маршрут №10: улица Попова – улица Балтийская – улица Сиреневая – малая проезжая часть Павловского тракта – улица Сергея Ускова – улица Взлетная – улица Сиреневая – улица Балтийская – улица Попова, далее по маршруту;
  • маршрут №47 – в прямом направлении: улица Балтийская – улица Сиреневая – улица Взлетная – далее по маршруту; в обратном направлении: улица Взлетная – улица Сиреневая – улица Балтийская, далее по маршруту;
  • маршрут №76 – в прямом направлении: улица Попова – улица Балтийская – улица Сиреневая – улица Взлетная, далее по маршруту; в обратном направлении: улица Взлетная – улица Сиреневая – улица Балтийская – улица Попова, далее по маршруту.

    • Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

    Барнаульцы жалуются на работу общественного транспорта

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    Взято отсюда

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