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В Барнауле определили лучших молодых фехтовальщиков

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В Барнауле определили лучших молодых фехтовальщиков

В Барнауле определили лучших молодых фехтовальщиков

В Барнауле определили лучших молодых фехтовальщиков

В Барнауле определили лучших молодых фехтовальщиков

В Барнауле определили лучших молодых фехтовальщиков

В зале училища олимпийского резерва состоялось первенство Алтайского края по фехтованию на саблях среди спортсменов до 21 года. Этот турнир был отборочным: сильнейшие спортсмены вели борьбу за попадание в команду региона для участия в предстоящем первенстве страны U21 (оно состоится в Орле 10−11 февраля 2024 года), а для более молодых саблистов соревнования стали последней проверкой перед первенством страны среди кадетов, оно состоится уже на следующей неделе. 

У мужчин лучшим стал Кирилл Шаповалов (тренер Валериан Феоктистов), у девушек – Мария Третьякова (тренер Валериан Феоктистов). В командном зачёте среди юниоров первое место заняла «Феоктистов Тим» (Кирилл Шаповалов, Руслан Полежаев, Максим Ермаков), В женском зачёте победительницами также предсказуемо стали юниорки из группы Валериана Феоктистова (Мария Третьякова, Арина Захаренко, Арина Файзиева, Майя Лоладзе).

Взято отсюда

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