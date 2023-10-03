В Барнауле подвели итоги первенства Алтайского края по летнему биатлону

«Вести Алтай» наблюдали за тем, как проходила «Эстафета поколений».

Зимний сезон ещё даже не начался, а юные биатлонисты уже рвутся в бой. «Эстафета поколений» – это больше 60 человек из разных уголков Алтайского края. Контингент – сильнейший. Например, участвует мастер спорта Иван Лыжин, мастер спорта Владимир Толмачёв, кандидат в мастера спорта Сергей Рыбин. А также спортсмены, которые только начинают свой биатлонный путь. В эстафете семь этапов. Самые юные участники бегут 400 метров, парни и девчонки постарше – 800, самые опытные биатлонисты – 1200 метров. Преодолел свою дистанцию – отправляйся на огневой рубеж. Барнаульский пивоваренный завод эти соревнования проводит уже девятый год подряд. Начинающие биатлонисты стреляли из пневматики, опытные спортсмены – из мелкокалиберного оружия. Независимо от возраста, за каждый промах на рубеже – штрафной круг. Самые меткие и быстрые получили заслуженные награды.

Леонид Хиль

Взято отсюда