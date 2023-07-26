В Барнауле продлили на несколько недель перекрытие улицы Витебской

В Барнауле до 10 августа продлили перекрытие проезжей части улицы Витебской между улицами Курская и Минская. Из-за неблагоприятных погодных условий подрядчик не успел завершить все строительно-монтажные работы, сообщают в мэрии.

Изначально, ограничение вводилось на месяц — с 22 июня по 22 июля для ремонта теплопровода, но теперь сроки принято увеличить.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанной улицы, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

В Барнауле из-за ремонта теплосетей на месяц перекроют две улицы

>