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В Барнауле продолжается реализация проекта «Зимний дворовый инструктор»

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В Барнауле продолжается реализация проекта «Зимний дворовый инструктор»

В Барнауле продолжается реализация проекта «Зимний дворовый инструктор»

В Барнауле продолжается реализация проекта «Зимний дворовый инструктор»

В Барнауле продолжается реализация проекта «Зимний дворовый инструктор»

В Барнауле продолжается реализация проекта «Зимний дворовый инструктор»

В январе в Барнауле продолжается реализация проекта «Зимний дворовый инструктор». Жители краевой столицы могут принять участие в бесплатных занятиях, которые проходят под руководством опытных инструкторов два-три раза в неделю. В январе проект «Зимний дворовый инструктор» проходит на 10 спортивных площадках  в каждом районе Барнаула. 

На тренировках опытные инструкторы учат желающих кататься на коньках, играть в хоккей и в зимние игры. Принять участие в проекте может каждый, для этого необходимо просто прийти на любую из действующих площадок согласно графику. Занятия бесплатны.

Графики работ площадок в январе можно посмотреть на интерактивной карте.

На площадках регулярно проводят соревнования и турниры между участниками проекта, которыми могут стать все дети и подростки, желающие заниматься спортом.

Справка: Проект реализуется с 2010 года в рамках муниципальной программы развития  физкультуры и спорта в Барнауле. Занятия проводят и летом, тогда проект называется “Летний дворовый инструктор”.

Взято отсюда

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