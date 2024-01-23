В минувшие выходные на территории гребного канала прошли состязания по зимнему дрифту и картингу.

На старт первого официального зимнего чемпионата края по дрифытту вышли 28 участников, лучшие из которых после квалификации в парных заездах по олимпийской системе шли к финалу. В итоге чемпионом стал один из родоначальников алтайского дрифта Иван Никулин, на втором месте Станислав Яковлев. Оба они участвовали на «Жигулях» второй модели. Замкнул тройку лидеров Егор Зенич на ВАЗ-2104.

На следующий день на территории канала прошли заезды по зимнему картингу, которых также долгое время не было в нашем городе. В рамках турнира состоялись учебно-тренировочные сборы среди детей. Ледовая трасса, специально созданная на акватории длиной 400 метров представляла собой стандартный трек в виде овала. Гонка собрала 17 картингистов из Барнаула, Бийска и Новосибирска. В классе национальный чемпионом стал Иван Гаврилов, Максим Лепихов и Евгений Шадрин заняли второе и третье места соответственно. В классе Е-250 на двух первых местах бийчане – Алексей Черемисин и Алексей Бондарюк. Бронза уехала в Новосибирск вместе с Валерием Шарковым.

Соревнования прошли при поддержке комитета по физической культуре и спорту города Барнаула.

Взято отсюда