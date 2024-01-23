реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле продолжается серия ледовых автогонок

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле продолжается серия ледовых автогонок

В Барнауле продолжается серия ледовых автогонок

В Барнауле продолжается серия ледовых автогонок

В Барнауле продолжается серия ледовых автогонок

В Барнауле продолжается серия ледовых автогонок

В минувшие выходные на территории гребного канала прошли состязания по зимнему дрифту и картингу.

На старт первого официального зимнего чемпионата края по дрифытту вышли 28 участников, лучшие из которых после квалификации в парных заездах по олимпийской системе шли к финалу. В итоге чемпионом стал один из родоначальников алтайского дрифта Иван Никулин, на втором месте Станислав Яковлев. Оба они участвовали на «Жигулях» второй модели. Замкнул тройку лидеров Егор Зенич на ВАЗ-2104.

На следующий день на территории канала прошли заезды по зимнему картингу, которых также долгое время не было в нашем городе. В рамках турнира состоялись учебно-тренировочные сборы среди детей. Ледовая трасса, специально созданная на акватории длиной 400 метров представляла собой стандартный трек в виде овала. Гонка собрала 17 картингистов из Барнаула, Бийска и Новосибирска. В классе национальный чемпионом стал Иван Гаврилов, Максим Лепихов и Евгений Шадрин заняли второе и третье места соответственно. В классе Е-250 на двух первых местах бийчане – Алексей Черемисин и Алексей Бондарюк. Бронза уехала в Новосибирск вместе с Валерием Шарковым.

Соревнования прошли при поддержке комитета по физической культуре и спорту города Барнаула.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

В страшной аварии на Чуйском тракте погибло три человека. Подробности

23.01.2024

 Здоровье

Два алтайских вуза объединят

23.01.2024

 Здоровье

Миссия «Не спалиться». Как современные студенты списывают на экзаменах во время зимней сессии

23.01.2024

 Новости Алтай

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

23.01.2024

 Бизнес

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

23.01.2024

 Спорт

В Барнауле продолжается серия ледовых автогонок

23.01.2024

 Авто и дороги

Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

23.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Дорожная служба Барнаула усилит обработку тротуаров от наледи

23.01.2024

 Новости Алтай

За чак-чаком и айраном. Из Барнаула запускают прямые рейсы в Казань

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске