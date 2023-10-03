В Барнауле прошёл турнир по художественной гимнастике «Путь к Триумфу» (фото)
С 28 по 29 сентября в Барнауле на базе Алтайского училища олимпийского резерва состоялись традиционные соревнования по художественной гимнастике «Путь к Триумфу».
Организатором турнира выступил барнаульский спортивный клуб Триумф".Соревнования собрали гимнасток не только из Барнаула, но Бийска, Белокурихи, Новосибирска.
Больше всего наград су барнаульских гимнсток, которые были на турнире самыми многочисленными.
В соревновааниях по программам от 1-го спортивного разряда до мастеров спорта на первую ступень пьедестала поднялись:
Екатерина Шаповалова , Барнаул (программа мастеров спорта) Анна Аниисмова , Барнаул (программа кандидатов в мастера спорта, 2010 год рождения) Валерия Керносенко, Барнаул (программа кандидатов в мастера спорта, 2011 год рождения) Дарья Якушева, Барнаул (1-й спортивный разряд).
Взято отсюда