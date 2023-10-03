В Барнауле прошли соревнования по байкджорингу

30 сентября в Барнауле прошли увлекательные соревнования с собаками – байкджоринг. Спортсмены на велосипедах и скутерах «гнали» в сопровождении своих хвостатых напарников.

Участие в соревнованиях «Байк.След.2023» приняли 23 человека с 36 собакми. Каждая пара спортсменов преодолели трассу 4000 м. Самыми быстрыми стали Парфенов Алексей с немецкой овчаркой Несси. Они проехали маршрут за 9 минут 15 секунд. А самыми зрелищными стали старты Эстафеты, где участники команды ехали на велосипеде, на скутере и просто бежали.

По окончанию мероприятия мохнатые напарники получили вкусные призы от местных зоомагазинов.

Кстати, если вы пропустили это зрелище, то 15 октября на улице Кутузова, 12а состоятся любительские соревнования «Каникросс» – бег с собакой. Вход свободный.

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Взято отсюда