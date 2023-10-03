В Барнауле проверили транспортную доступность для маломобильных граждан

Представители Минтранса РФ проверили, как транспортные предприятия Алтайского края обеспечивают доступность услуг для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Зачем приехал

Для этой цели в Барнаул прибыл заместитель директора Департамента стратегического развития Минтранса России Андрей Бахаев. Вместе с врио министра транспорта Алтайского края Антоном Вороновым, представителями общественных организаций инвалидов, специалистами региональных профильных ведомств он проверил доступность ключевых транспортных узлов краевой столицы (аэропорт имени Германа Титова, железнодорожный вокзал и автовокзал).

Цель своего приезда в Барнаул Андрей Бахаев обозначил так: способствовать тому, чтобы региональные власти совместно с компаниями, предоставляющими транспортные услуги, обеспечивали плотное взаимодействие с обществами инвалидов. Чтобы качество этих услуг стало намного лучше, а сотрудники транспортных компаний назубок знали правила, определяющие их общение с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. И само собой, чтобы при дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры учитывались все требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По словам Бахаева, представителей сообществ людей с ограниченными возможностями можно считать одними из авторов таких проектов. Это как раз те люди, которые лучше всех знают, как именно нужно удовлетворять их потребности. Поэтому «бегать» от них не надо, нужно к ним прислушиваться. Что, кстати, предусмотрено и законом. Оценивая в этом плане ситуацию в Алтайском крае в сравнении с другими регионами страны, московский чиновник определил ее как среднюю – не хуже и не лучше. Работы в этом направлении сделано много, но и впереди ее предостаточно.

Готовы к дальнейшей работе

Как отметил Антон Воронов, такие проверки необходимы в том числе и как стимул к дальнейшей работе, поскольку поток пассажиров в нашем регионе постоянно растет. Особенно это заметно на примере барнаульского аэропорта.

– Для нашего края это особенно актуально на данном этапе, потому что в барнаульском аэропорту в скором времени приступят к масштабной реконструкции, – сказал он. – Будет построен новый аэровокзальный комплекс, который должен соответствовать всем современным требованиям, быть доступным для всех категорий пассажиров. На автовокзале уже сделаны первые шаги по внутренней перепланировке здания, и здесь интересы маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья также должны быть соблюдены, причем в обязательном порядке. Наши отношения с обществами инвалидов без преувеличения являются партнерскими, потому что оказывать действительно качественные услуги в этом направлении, не прислушиваясь к ним, просто невозможно.

Фактор законный и человеческий

Своими соображениями по этому поводу поделились и председатель краевого отделения Всероссийского общества инвалидов Людмила Олейник и председатель физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Инваспорт» Игорь Кузнецов.

По словам Людмилы Олейник, пандусы на входе в аэропорт следует сделать более пологими, поскольку угол подъема чересчур крутой. Даже человеку на костылях по ним трудно подниматься, а колясочнику тем более. Он вынужден просто подтягиваться на руках.

– А когда придет зима, выпадет снег, колеса на подъеме будут проскальзывать, и колясочнику придется еще труднее, – вступает в разговор Кузнецов. – Здесь, конечно, нужно внести изменения. Но если говорить в целом, то в этом плане все понемногу приходит в порядок, поступательное движение есть. И это радует. Надо только продолжать.

– Здесь, конечно, не только многое зависит от закона, но и просто от человеческого отношения к людям, – уточнила Людмила Олейник. – Я недавно летала в Москву и видела, как на входе в аэропорт мужчина помогал престарелой женщине на костылях подниматься по ступенькам. Было видно, что трудно и ей, и ему. И тут появилась медработник, вызвала сотрудника аэропорта с коляской, и все пошло как надо.

Кстати

Министерством транспорта Алтайского края создана рабочая группа, в которую вошли представители региональных общественных организаций инвалидов, Минсоцзащиты, Минтранса, руководители объектов транспортной инфраструктуры. Рабочая группа координирует взаимодействие участников по реализации доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры.

По территории Алтайского края прошел тестовый автопробег в Китай

>

СОМОВ Константин

Взято отсюда