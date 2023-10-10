10.10.2023

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В Барнауле состоялся фестиваль ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛИН)

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Их стойкости и упорству может позавидовать каждый. 5−6 октября в Барнауле на стадионе «Рубин» проходил фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями).

В течение двух дней 104 участника из 13 общеобразовательных школ-интернатов выполняли тесты на скорость, выносливость, силу, гибкость, координацию, а так же скоростно-силовые возможности.

По итогам фестиваля выполнили нормы ГТО на золотой знак отличия 83 участника и на серебряный знак – 18 участников.

Вручаться знаки будут в начале 2024 года в общеобразовательных школах-интернатах, в которых обучаются дети.

Горняк22

Взято отсюда

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