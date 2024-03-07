3 марта в Барнауле прошёл турнир «Фехтование — образ жизни», организованный центром Sabre. Он стал итогом реализации грантового проекта, направленного на привлечение новичков в этот вид спорта. Почётной гостьей соревнований стала двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира София Позднякова.

В фехтовальном зале на ул. Взлётной шум и гам. На дорожках фехтуют участники, по бокам их поддерживают друзья, у стеночки напряжённо вглядываются в происходящее родители. Даже руководители центра Sabre признаются, что не ожидали такого ажиотажа.

Когда в зале появляется София Позднякова, всё внимание с дорожек смещается к двукратной олимпийской чемпионке. Поначалу к ней робко подходят с просьбой о фотографии, потом, осмелев и поняв, что Соня добрая и не кусается, юные спортсмены облепляют её со всех сторон, заключают в объятия. А во время церемонии открытия София вспомнила своё спортивное детство.

— Соревнования всегда были праздником. Помню, как так же стояли на параде, вытягивались по команде «Смирно». А если потом забывали скомандовать «Вольно», то мы так и стояли, боясь вздохнуть, — улыбается Позднякова.

Кстати, София нашему алтайскому фехтованию очень близка. Её бабушка Александра Кузмина, одна из первых фехтовальщиц края, до сих пор тренирует в центре Sabre. Мама Анастасия в своё время входила в сборную России. Ну а сама чемпионка знакома со многими нашими спортсменами.

— Я тебя потом к ней подведу, сфотографируемся, я с ней хорошо знаком, — говорит своей воспитаннице один из лучших фехтовальщиков края последних лет, а ныне молодой тренер Дмитрий Постоев. Потом уже поясняет мне. — В своё время мы с Поздняковой и в юношеской сборной вместе были, и потом во взрослой команде тренировались. Правда, я тут остался, а она Олимпиаду выиграла.

Вообще, вся эта история началась больше года назад, когда центр фехтования Sabre выиграл президентский грант на сумму два миллиона рублей. На эти средства закупили экипировку, помимо амуниции в центре появились и два фехтовальных манекена. Но это было не главное.

— Современные дети мало занимаются спортом, а у родителей элементарно нет времени на выбор школы, — говорит один из руководителей Sabre Александра Сазонова. — Тогда мы решили сами идти к детям и рассказывать о фехтовании.

Тренеры центра посещали барнаульские школы, где знакомили учеников с этим видом спорта. Тех, кто заинтересовался, приглашали на три бесплатные пробные тренировки. Благодаря этому, как говорит Александра, на занятиях побывали больше 150 детей, примерно треть из них решили стать спортсменами. Как говорит руководитель Sabre Евгений Сазонов, это неплохая цифра, по большей части для новичков и проводили турнир, ставший итогом грантового проекта. Пятиклассница школы №121 Анна Лобанова как раз из числа таких новеньких.

— К нам на урок физкультуры пришли фехтовальщики, там я впервые и попробовала этот вид спорта. Сходила на пробные тренировки и решила заниматься. Заинтересовало то, что это не банальный вид спорта, не хотелось быть как все, — рассказывает Аня.

Всего в соревнованиях участвовали около 150 спортсменов трёх возрастных групп: 2007−2009, 2010−2012, а также 2013 года рождения и младше из фехтовальных школ Барнаула и Рубцовска.

— У всех свои задачи. Младшие, когда берут в руки саблю, подцепляются к аппаратуре и встают в стойку — уже победители, неважно, завоевали они медаль или нет. Для ребят постарше это хорошая боевая практика. Здесь не ведётся отбор в краевую сборную, но можно изучить соперника, с которым потом встретишься на отборочных стартах, — делится Евгений Сазонов.

Для десятилетней Саши Григорьевой это был первый турнир в жизни, на котором она сходу завоевала золото.

— Мне помогли вчерашние слова Поздняковой на встрече со спортсменами — не сдаваться и идти до конца. У меня было много поединков, устала. Я давно хотела заниматься фехтованием, и когда открылся зал рядом с домом, пошла сюда. Мне нравятся поединки, это интеллектуальный вид спорта, где надо придумывать комбинации, — говорит юная чемпионка.

Материал, фото: “Вечерний Барнаул”

Взято отсюда