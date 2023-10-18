Именно с побед на этих соревнованиях обычно и начинается спортивная карьера пловцов.

Тех, которые всерьёз мечтают о высоких пьедесталах и быстрых секундах. Все сибирские регионы в Барнаул приехали. Что примечательно – брать на себя хлопоты по проведению одного из этапов главных сибирских стартов на Алтае в этом году не планировали вообще. Но в последний момент принимать гостей неожиданно отказался Томск. «Вся Сибирь» – это не пустые слова: порядка 700 спортсменов три дня будут выяснять отношения на так называемой «короткой воде». Это значит, что длина дорожки по прямой составляет всего 25 метров. Таким образом, чтобы преодолеть, например, 100-метровую дистанцию пловцу вместо одного стандартного поворота в олимпийском бассейне придётся сделать целых три. У каждого свои предпочтения: кто-то любит брасс, а кому-то ближе баттерфляй, одни борются за быстрые секунды на взрывных дистанциях, другие не прочь подольше поработать и потерпеть. То же самое и с длиной дорожки. Что касается целей и задач, то помимо пополнения личных медальных коллекций каждый спортсмен борется ещё и за секунды, то есть за право попасть в сборные своих регионов для участия, например, в первенстве страны. В этом году оно пройдёт в декабре в Краснодаре.

Сергей Пинчук

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Взято отсюда