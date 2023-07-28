В Барнауле в седьмой раз состоится турнир памяти Геннадия Смертина

Организаторы традиционного турнира памяти Геннадия Ивановича Смертина приглашают земляков и гостей региона с 31 июля по 4 августа в Парк спорта Алексея Смертина, где в эти дни состоятся программные мероприятия седьмого по счету футбольного турнира в рамках Международного фестиваля футбола.

Церемония открытия состоится 31 июля в 17:00 на стадионе школы Алексея Смертина по адресу: Барнаул, ул. Энтузиастов, 12-в.

В торжественном мероприятии примут участие родственники Геннадия Ивановича, представители Правительства края, администрации города Барнаула и Индустриального района, профессионального футбольного клуба «Динамо-Барнаул».

Перед началом турнира в торжественной обстановке состоится открытие мемориальной доски в память о народном тренере Геннадии Смертине – 31 июля в 15:30 по адресу: ул. Панфиловцев, 25, в доме, где жил Геннадий Иванович.

Для участия в турнире приглашены юные футболисты 2012 года рождения, представители восьми команд: Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина из Ульяновска, Великого Новгорода, Барнаула, Республики Дагестан, а также футбольного клуба «Спартак Юниор» Новокузнецк, спортивных школ «Темп» и «Полимер», футбольного клуба «Алтай».

По традиции восемь команд поделены на две группы. По итогам трех матчей в группах определятся пары команд, которые сыграют в утешительных финалах и разыграют медали турнира.

Для юных участников организаторами соревнований запланирована развлекательная программа в дни проведения турнира, обзорная экскурсия по Парку спорта и по городу Барнаулу.

Команды-участники

Группа «А»

Академия «Динамо» Махачкала Академия «Динамо» Ульяновск «Полимер» Барнаул «Алтай» Барнаул

Группа «Б»

Академия «Динамо» Барнаул Академия «Динамо Великий Новгород «Темп» Барнаул «Спартак Юниор» Новокузнецк

Расписание турнира

31 июля, понедельник

15:30 – открытие мемориальной доски в память о народном тренере Геннадии Смертине (ул. Панфиловцев, 25)

17:00 – церемония открытия турнира (стадион СШОР Алексея Смертина), по окончании: – автограф-сессия – фотосессия с Алексеем Смертиным – пресс-подход

1 августа, вторник

1-й тур

8:00 «Алтай» Барнаул – «Полимер» Барнаул 9:10 Академия «Динамо» Барнаул – «Темп» Барнаул 10:20 Академия «Динамо» Махачкала – Академия «Динамо» Ульяновск 11:30 Академия «Динамо» Великий Новгород – «Спартак Юниор» Новокузнецк

2 августа, среда

2-й тур

10:00 «Спартак Юниор» Новокузнецк – «Темп» Барнаул 11:30 Академия «Динамо» Ульяновск – «Алтай» Барнаул 13:00 Академия «Динамо» Барнаул – Академия «Динамо» Великий Новгород 14:30 «Полимер» Барнаул – Академия «Динамо» Махачкала

3 августа, четверг

3-й тур

10:00 «Спартак Юниор» Новокузнецк – Академия «Динамо» Барнаул 11:30 Академия «Динамо» Ульяновск – «Полимер» Барнаул 13:00 «Алтай» Барнаул – Академия «Динамо» Махачкала 14:30 Академия «Динамо» Великий Новгород – «Темп» Барнаул

4 августа, пятница

10:00 Матч за 7−8 место 11:30 Матч за 5−6 место 13:00 Матч за 3-е место 14:30 Финал

16:00 – награждение, церемония закрытия турнира

Справка

З а всю историю турнира, который проводится в рамках Международного фестиваля футбола с 2016 года, в соревнованиях приняли участие порядка 500 юных футболистов из России, Южной Кореи, Узбекистана, Казахстана, Японии. В разные годы почетными гостями турнира становились известные футболисты: Андрей Аршавин, Александр Ерохин, Евгений и Алексей Смертины.