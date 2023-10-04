В Барнауле установят два новых светофора на дорожных участках с интенсивным движением

Новые светофоры установят в Барнауле на двух участках, где достаточно высокая интенсивность транспортных потоков и затруднен переход через дорогу пешеходов.

Новые дорожные объекты установят на Павловском тракте — на пешеходном переходе в районе «Теплого рынка» и на улице Северо-Западная, 222 – остановка «Спортивная школа».

До конца ноября подрядчик проведет монтаж и наладку светофоров, установит необходимые дорожные знаки.

Как отметили в пресс-службе городской мэрии, в ходе выполнения работ по улице Северо-Западной предусмотрено устройство дополнительного освещения.

На эти цели выделено более 3,8 млн рублей ив рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2025 годы».

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