В барнаульском музее открыли выставку, посвященную юбилею общества «Динамо»

В Барнауле в музее «Город» в центре новой экспозиции желтая потертая байдарка, форма дзюдоги, фото с красноармейцами в буденовках, еще десятки экспонатов, подготовленных к 100-летию общества «Динамо».

Из личных архивов

По словам заместителя председателя Алтайской краевой организации общества «Динамо», полковника внутренней службы Александра Суховерхова, который провел экскурсию для губернатора Алтайского края и других вип-гостей, в выставочной коллекции – уникальные вещи из личных архивов спортсменов. Мы можем увидеть удостоверение под номером один мастера спорта международного класса, которое принадлежит Елене Шалиной, она получила его в 1992 году. А вот уникальная коллекция с различных международных соревнований Евгения Кожевникова – тренера Сергея Хорохордина. Наталья Шубенкова передала раритетные вещи – свои и сына.

– Изучая экспозицию, я с удивлением узнал, что была выпущена сувенирная продукция «Динамо-Берлин». Любопытно было посмотреть на ретрофотографии 1924 года, это период, когда только начинался советский спорт. На некоторых из них запечатлены красноармейцы в буденовках, – отметил Александр Суховерхов.

Фотографий, относящихся к различным периодам истории «Динамо» действительно много: общие снимки хоккейной команды клуба «Динамо-Алтай», футбольной команды «Динамо-Барнаул», команды студентов «Динамо» – двукратных победителей международных соревнований «Student Hockey Challenge», молодых воспитанников, представляющих филиал футбольной академии им. Льва Яшина. Ребята стали победителями ЮФЛ.

Но есть экспонаты, которые можно потрогать руками, например, байдарка заслуженного мастера спорта СССР по гребле на байдарках, двукратного чемпиона мира Константина Костенко. Красуется форма дзюдоги заслуженного мастера спорта России Ивана Нифонтова, в которой он выступал на международных соревнованиях и олимпийских играх.

На личном примере

На открытии выставки присутствовали и сами обладатели уникальных экспонатов. Мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, участница олимпийских игр в Сеуле Наталья Шубенкова рассказала о пути в большой спорт.

– Я заняла в Сеуле 4 место, говорят – деревянная медаль, а я горжусь. Это вершина моей спортивной карьеры. На олимпиадах главное – не победа, а участие. На примере своего сына Сергея Шубенкова могу сказать, чтобы добиться чего-либо, нужно быть счастливым ребенком. Мы с мужем вырастили чемпиона мира, но не ставили такой цели. Он рос, как все. У меня тоже было обыкновенное детство. Лазала с ребятней по крышам, прыгала в сугробы, играла в вышибалы. Главное – не сидеть без движения, как сейчас дети за компьютером, – считает Наталья Шубенкова.

Мы также познакомились с капитаном футбольной команды инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай» Георгием Криволуцким.

– Когда мне было 10 лет, я возвращался с матча «Динамо», меня встретил президент клуба «Динамо» и пригласил играть. Через несколько месяцев меня позвали выступить за кубок мэрии Москвы в детскую команду «Москва-Спартак». А в 2021 году выступил впервые на чемпионате мира в составе сборной России в роли защитника и стал серебряным призером. У нас в «Динамо-Алтай» очень сильная команда. Мы гибкие и веселые, можем подстраиваться под соперника, не придерживаемся определенной тактики. Понимаем хорошо на поле друг друга, – рассказал Георгий Криволуцкий.

Он рассказал про особую систему правил, которая действует в футболе среди ампутантов. Площадка для игры меньше, чем в обычном футболе, размером 60 на 40 метров. В команде 6 полевых игроков на костылях и вратарь. Спортсмен почти не живет дома, все время в разъездах, все время в перелетах. Говорит, уже привык к такому режиму. Что ж, пожелаем ему и его команде новых побед!

Славим спорт

Специально по случаю открытия выставки прилетел директор по развитию футбольной академии «Динамо-Москва» Денис Дмитриев. Он отметил, что в течение года в различных регионах чествовали 100-летие «Динамо».

– В Москве мы отметили юбилей на стадионе «Динамо» матчем с «Факелом». Пригласили наших ветеранов, детскую академию. Матч прошел достойно. Ребята увидели, на кого им равняться. Алтайский край – житница талантов. Когда два года назад мы открыли здесь свой филиал, понимали, что ребята будут переходить в Москву и в дальнейшем становиться чемпионами. Самый большой подарок к юбилею преподнесли воспитанники филиала, выиграв первенство ЮФЛ в возрастной категории 2008 года, что я считаю огромным достижением для всего сибирского футбола, – сказал Денис Дмитриев.

На выставке внимание гостя привлекли искренностью детские рисунки, а также футбольные кубки советского времени, поскольку они сделаны нестандартно и каждый индивидуален.

В финале экскурсии по выставке губернатор Виктор Томенко отметил:

– В Алтайском крае есть болельщики и фанаты общества ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов», но в этом году мы все болеем за «Динамо» в честь 100-летия общества. Думаю, что многим будет интересна выставка, подготовленная к 100-летию общественной организации. А наша задача – популяризировать ее и спорт.

Справка

День рождения спортивного общества «Динамо» – 18 апреля 1923 года. Первоначальная цель его создания – помочь работникам органов безопасности и правопорядка заниматься спортом, укреплять тело и дух. Однако довольно быстро общество превратилось в место, где воспитывают чемпионов. За прошедшие 100 лет более 700 динамовцев брали медали на Олимпийских играх, более 1200 выигрывали чемпионаты мира и Европы.

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Взято отсюда