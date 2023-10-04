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В барнаульском волейбольном клубе “Университет” раскрыли планы на новый сезон

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Пресс-служба ВК "Университет"

По итогам первого этапа Высшей лиги “А” чемпионата России, команда рассчитывает оказаться в восьмерке сильнейших. Дальнейшие задачи будут ставиться исходя из текущих реалий

Мужской волейбольный клуб “Университет” уже 6-7 октября проведет первые матчи нового сезона в рамках Высшей лиги “А” чемпионата России. Накануне своего первого выезда директор и главный тренер алтайской команды Иван Воронков, старший тренер Игорь Костяников и ее капитан Игорь Косяк ответили на вопросы спортивных журналистов.

Проверка боем

Свои первые официальные матчи в текущем сезоне “Университет” провел в рамках Кубка России.

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Предварительный этап турнира в Екатеринбурге оказался для алтайской команды весьма успешным. Барнаульцы одержали победы в трех матчах, поочередно обыграв “Локомотив-Изумруд” из Екатеринбурга, магнитогорскую “Магнитку” и челябинское “Динамо”.

Менее успешным для “Университета” получился второй этап турнира в Ярославле. Здесь барнаульцы вновь обыграли “Локомотив-Изумруд“, но потерпели поражения от “Ярославича” и “Тюмени” и на этом свою борьбу в Кубке России прекратили.

Иван Воронков отметил, что главным для тренерского штаба в проведенных матчах было увидеть, на что способна команда и по максимум предоставить своим волейболистам игровую практику.

Задача минимум – восьмерка сильнейших

По мнению Воронкова, в новом сезоне до четырех команд будут выделяться своими результатами, в то время как все остальные имеют примерно равные шансы:

Кто лучше настроится, тот и будет побеждать. Наши ребята могут показывать великолепную игру. На Кубке России у нас отдельные партии были на загляденье“.

Тренировка волейбольного клуба “Университет” Фото: Пресс-служба ВК “Университет

Директор и главный тренер барнаульской команды заявил, что первая промежуточная задача – попасть в восьмерку сильнейших:

Если мы сейчас будем говорить, что хотим выиграть, или попасть в тройку, это будет смешно. Нужно начать, увидеть соперников“.

Поменяли всех доигровщиков

Тренерский штаб “Университета” изменения в составе считает незначительными, хотя по факту это весьма спорно.

Клуб полностью поменял всех доигровщиков. Иван Веригин решил продолжить карьеру в Казахстане. В межсезонье барнаульскую команду покинул Андрей Гилев.

По оценке Воронкова, Егор Кайльман и Матвей Захаров не потянули с точки зрения своих индивидуальных спортивных показателей.

Тренировка волейбольного клуба “Университет” Фото: Пресс-служба ВК “Университет

Также команду покинули либеро Иван Зинько. Пасующий Тимур Хисматуллин продолжит карьеру в Магнитогорске, хотя ему предлагали остаться в Барнауле.

Еще в середине прошлого сезона из Барнаула уехал блокирующий Кирилл Сетюк. Позднее по этому же пути пошел его коллега по амплуа Ярослав Верный.

О завершении спортивной карьеры объявил диагональный Сергей Платаненков.

Пополнили команду три новых доигровщика, в том числе воспитанник алтайского волейбола Андрей Бобров. Еще в прошлом сезоне он выступал в Суперлиге за кемеровский “Кузбасс”, но сделал свой выбор в пользу Барнаула ради большей игровой практики.

Тренировка волейбольного клуба “Университет” ​ Фото: Пресс-служба ВК “Университет

Также в “Университет” пришли доигровщики Всеволод Балашов и Георгий Андреев.

В алтайскую команду вернулись связующий Дмитрий Костров и диагональный Сергей Митрясов.

Перебрался в Барнаул либеро Илья Чубыкин. Еще в прошлом сезоне он защищал цвета красноярского “Енисея”.

Бюджет увеличили, но пока на бумаге

На бумаге у нас 25 млн рублей“, – сказал Иван Воронков о бюджете на предстоящий сезон.

Именно такую формулировку директор и главный тренер “Университета” объяснил тем, что команда получает отдельные транши на каждый тур.

Директор и главный тренер волейбольного клуба “Университет” Иван Воронков Фото: Пресс-служба ВК “Университет

В среднем один выезд обходится алтайской команде в 500 тыс. рублей.

Еще три года назад мне в министерстве спорта дали задание, представить информацию о бюджетах в других командах. Я обзвонил восемь клубов. Самый низкий бюджет оказался у Стерлитамака – 40 млн. У других до 80 млн доходило. У нас тогда бюджет был 13 млн рублей“, – сказал Воронков.

Также он уточнил, что в сравнении с прошлым сезоном бюджет клуба увеличился на 4,5 млн рублей.

Новый зал не светит

По-прежнему строящийся ФОК на ул. Юрина, 197а уже точно не подойдет волейбольному “Университету” для проведения в нем официальных матчей и теперь дело даже не в покрытии.

По словам Воронкова, для проведения матчей чемпионата России зона подачи должна составлять не менее шести метров и еще по пять метров должно быть по бокам игровой площадки.

Тренировка волейбольного клуба “Университет” Фото: Пресс-служба ВК “Университет

В строящемся объекте эти параметры никто не учел.

Официальные игры там проводить уже точно не получится. Я как понял, что новый зал нам не светит, перестал им интересоваться“, – сказал Воронков.

Неудобные мячи

Как оказалось, сейчас игроков и тренеров “Университета” особенно волнуют новые мячи, которыми предстоит играть в предстоящем сезоне.

Команда играет и тренируется ими всего лишь месяц.

Капитан волейбольного клуба “Университет” Игорь Косяк Фото: Пресс-служба ВК “Университет

Капитан “Университета” Игорь Косяк сказал, что новые мячи более жесткие, скользкие и у них совершенно другой отскок.

Старший тренер алтайской команды Игорь Костяников обратил внимание, что новые мячи не отбалансированные, ими тяжелее играть на приеме.

Университет” стартует в Челябинске

Уже 6 и 7 октября “Университет” сыграет в Челябинске против местного “Динамо” в рамках первого тура чемпионата России, Высшей лиги “А”.

Первые домашние матчи барнаульцы проведут 14-15 октября против “Магнитки” из Магнитогорска.

Еще через неделю, 21-22 октября, “Университет” примет “Каму” из Пермского края.

В клубе заверили, как и прежде, вход для болельщиков на домашние матчи барнаульской команды остается бесплатным.

Взято отсюда

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