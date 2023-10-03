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В Благовещенском районе установили комплекс весогабаритного контроля

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На автомобильной дороге Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда, рядом с Благовещенкой, установлен новый автоматический комплекс весогабаритного контроля. Три месяца он будет работать в тестовом режиме.

Чешская система Unicam WIM фиксирует нарушения предельно допустимых нагрузок на дорожное покрытие. Параллельно с этим определяются транспортные средства, которые не соблюдают скоростной режим и игнорируют дорожную разметку.

Стоимость строительства составила 35 млн рублей. По данным регионального Минтранса, теперь в регионе действуют 14 комплексов весогабаритного контроля.

До конца года еще одна установка появится на трассе Белоярск – Заринск.

В Барнауле откроют новый пункт весового контроля

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Взято отсюда

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