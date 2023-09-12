В ближайшее время в России появится онлайн-портал психологической помощи школьникам
ТАСС: в России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам
В России скоро начнет работать портал, позволяющий школьникам получать психологическую помощь в онлайн-формате. Об этом ТАСС рассказал замминистра просвещения Александр Бугаев.
На специальном онлайн-портале учащиеся школ смогут получать квалифицированную психологическую помощь. Консультации со специалистами, по предварительной информации, будут проходить в закрытом формате.
«В ближайшее время, очень скоро заработает»,— заявил Бугаев на Восточном экономическом форуме.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, портал разрабатывается в сотрудничестве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом. Воплощение инициативы в жизнь позволит снизить нагрузку на школьных психологов, отметил он.
Ранее Кравцов призвал привлекать детей к общественному труду, но без перегибов.