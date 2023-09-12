В ближайшее время в России появится онлайн-портал психологической помощи школьникам

ТАСС: в России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам

В России скоро начнет работать портал, позволяющий школьникам получать психологическую помощь в онлайн-формате. Об этом ТАСС рассказал замминистра просвещения Александр Бугаев.

На специальном онлайн-портале учащиеся школ смогут получать квалифицированную психологическую помощь. Консультации со специалистами, по предварительной информации, будут проходить в закрытом формате.

«В ближайшее время, очень скоро заработает»,— заявил Бугаев на Восточном экономическом форуме.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, портал разрабатывается в сотрудничестве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом. Воплощение инициативы в жизнь позволит снизить нагрузку на школьных психологов, отметил он.

Ранее Кравцов призвал привлекать детей к общественному труду, но без перегибов.

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