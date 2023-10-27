28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Общество
“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Политика
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года
Политика
“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Политика
“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Мир
ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество519 Новости
Объявления82 Новости
Политика500 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Россию на нём представляют атлеты из Алтайского края.

Перед выступлением на Кубке планеты Александр Барбашин выступал на чемпионатах России и Беларуси. Там завоевал шесть медалей. Поэтому следующий этап – главные мировые старты. Вместе с Александром в Бишкек отправилась его подопечная, барнаульская спортсменка Ирина Красникова, ставшая минувшей весной абсолютной чемпионкой Армении в категории Wellness. Российская сборная по бодибилдингу выступает на Кубке мира в полноценном статусе: с триколором и с национальным гимном во время награждения. Спортсмены уверены, что он прозвучит неоднократно. Наша сборная считается одной из сильнейших в мире.

Сергей Пинчук

город Горняк

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости