В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу

Россию на нём представляют атлеты из Алтайского края.

Перед выступлением на Кубке планеты Александр Барбашин выступал на чемпионатах России и Беларуси. Там завоевал шесть медалей. Поэтому следующий этап – главные мировые старты. Вместе с Александром в Бишкек отправилась его подопечная, барнаульская спортсменка Ирина Красникова, ставшая минувшей весной абсолютной чемпионкой Армении в категории Wellness. Российская сборная по бодибилдингу выступает на Кубке мира в полноценном статусе: с триколором и с национальным гимном во время награждения. Спортсмены уверены, что он прозвучит неоднократно. Наша сборная считается одной из сильнейших в мире.

Сергей Пинчук

город Горняк



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