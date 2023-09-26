В Красногорском районе открыли новую площадку по сдаче ГТО

В Красногорском районе на центральном стадионе райцентра открыли площадку ГТО. Она был построена по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Право разрезать ленточку предоставили обладателю золотого знака ГТО, ученику 11 класса Антону Безгину, пишет «Алтайский спорт».

После в рамках районного фестиваля ВФСК ГТО учащиеся школ Красногорского района сдали нормы ГТО. Более 160 учеников прошли испытания на скорость, выносливость, силу, координацию.

Международный мастер ФИДЕ Евгений Кардашевский рассказал о своей карьере шахматиста, тренера и секунданта

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