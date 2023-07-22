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«В наших руках самое большое богатство»

редактор01 mins

Как воспитать гениев, которые в перспективе составят интеллектуальную, научную и техническую элиту страны, дадут новый импульс в развитии отечественной экономики? Об этом шла речь на VI Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко.

В кругу единомышленников

В мероприятии приняло участие около 300 преподавателей из 11 регионов России, в том числе из Алтайского и Ставропольского краев, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Свердловской и Тульской областей, а также Москвы и Республики Татарстан. Участники мероприятия обсудили актуальные для образовательной системы темы, обменялись опытом, поделившись находками в подходах к обучению одаренных детей. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Михайлович Чередник.

– Наш Фонд поддерживает одаренных школьников всей России уже семь лет. Традиционно в конце каждого учебного года проводится конференция, на которую съезжаются педагоги наших образовательных центров. В этот раз в течение четырех дней на базе Алтайского государственного технического университета участники общались с представителями сфер науки и образования, чтобы найти эффективные решения насущных вопросов, с которыми каждый из них сталкивается в своей работе. После конференции у педагогов, как правило, появляются новые знания и идеи, которыми они делятся друг с другом.

В частности, в первый день работы конференции прошла панельная дискуссия «Образование в новых реалиях». Педагоги обсудили болевые точки современного образования. В их числе повышение статуса учителя, заработная плата, пропаганда профессии и законодательная защищенность педагогов.

Фото: благотворительный фонд Андрея Мельниченко

– Какие спикеры приглашены на конференцию?

– Приняла участие в обсуждении глобальных тем педагогики и образования интереснейший ученый, в прошлом руководитель Института возрастной физиологии Марьяна Михайловна Безруких. Приехать она не смогла – с ней организовали телемост. Перед участниками конференции выступил психофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Вячеслав Альбертович Дубынин. Психофизиология мозга в последние годы далеко продвинулась. Например, томографов еще недавно не было, а сейчас это один из современнейших методов исследования.

В целом на этой конференции мы поговорили о проблемах современного образования. До 2000 года была советская система обучения. Потом ее разрушили, а сейчас пришли к тому, что страна имеет большой дефицит кадров. При этом в России очень много талантливых людей, которые создают много интересных изобретений. В наших руках самое большое богатство. Не нефть, не золото и даже не территория. Богатство России – это наши таланты, наши дети. Мы как раз готовим тех, кто будет творить наше будущее. И от того, как мы это с вами сделаем, будет зависеть то, как мы будем жить через пять-десять лет.

Будущие Невтоны

– Александр Михайлович, в чем особенность барнаульского центра Фонда Андрея Мельниченко и его филиалов в Бийске и Рубцовске?

– В центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и его филиалах в Бийске и Рубцовске обучается порядка 900-1000 человек.

Каждый из городов в чем-то более силен, чем другие. Например, в Бийске довольно высокий уровень подготовки по физике. Барнаул традиционно славится физикой, математикой и химией. Здесь же большие олимпиадные успехи. Помимо базовых знаний по естественно-математическим предметам, в центре и его филиалах большое внимание уделяется проектной деятельности.

Часть проектов запатентована, а некоторые внедрены в производство. В наших образовательных центрах царит атмосфера творчества и доброжелательности. Одаренный ребенок попадает в среду, где он чувствует себя как дома, поскольку окружен такими же талантливыми школьниками. Это дает возможность легче себя реализовать во взрослой жизни. Разумеется, каждому талантливому ребенку нужен одаренный преподаватель. И исходя из этого правила, мы формируем штат педагогов.

– Какие из проектов, разработанных в центрах, внедрены в производство?

– Примеров довольно много, достаточно назвать последние проекты, внедренные в производство. На угольных шахтах модернизирована система освещения помещений. Для тепловой компании создали контрольно-измерительный прибор, который на два миллиона рублей дешевле, чем серийный. Планируем запустить в производство «колокольчик» – жгут для остановки крови при ранениях, снабженный датчиком, который начинает звонить, когда нужно освобождать руку или ногу от шнура. Пока изобретение на стадии тестирования.

Олимпиадное движение

– Один из шагов, ведущих к успеху, – участие в олимпиадах. Как Фонд поощряет детей и педагогов за высокие результаты в этой деятельности?

– Мы вручаем премии воспитанникам и их педагогам за успехи в олимпиадной деятельности. Они составляют от 100 до 500 тыс. руб. Размер вознаграждения воспитанников Фонда Андрея Мельниченко, которые стали финалистами, призерами и победителями ВсОШ, олимпиады Максвелла и олимпиады Эйлера, варьируется в зависимости от достижений. Педагогам, участвующим в подготовке финалистов к олимпиадам, вручается премия в размере от 70 тыс. до 1,5 млн руб. Напомню, что главный олимпиадный турнир страны проводится по 24 общеобразовательным предметам. В этом году сразу десять школьников из Алтайского края, обучающихся в образовательных центрах Фонда Андрея Мельниченко, прошли в финал Всероссийской олимпиады школьников. Среди призеров ВсОШ юные алтайские физики Никита Вейда, Денис Воробьев, Савелий Айнулин и Илья Абраменко, а также информатик Константин Козырев. Егор Кривощеков стал одним из победителей Всероссийской олимпиады школьников по физике.

– Говорят, неплохие результаты показывают и совсем юные воспитанники?

– Совершенно верно, в этом году в финал олимпиады имени Джеймса Клерка Максвелла прошли Андрей Лучихин, Олег Жданов, Максим Катнов и Иван Моксин. Примечательно, что ученик восьмого класса Илья Абраменко впервые принял участие во ВсОШ среди учащихся девятых классов и сразу занял призовое место. Помимо этого, талантливый бийчанин участвовал и в олимпиаде Максвелла и вместе с представительницей барнаульского ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Софьей Чернышевой вошел в число победителей. Среди призеров еще трое наших воспитанников: Кирилл Недосейкин, Илья Борисов и Илья Никишин. Последний вместе с Александром Графеевым стал участником заключительного этапа олимпиады имени Леонарда Эйлера по математике для учащихся 5-8-х классов.

– Александр Михайлович, чтобы добиться таких результатов, важно развивать материально-техническую базу центров. Поделитесь, пожалуйста, планами на перспективу.

– На базе АлтГТУ центр сделан довольно добротно, а вот в бийском и рубцовском филиалах еще предстоит много работы. Будем продолжать развивать и оснащать аудиторную и лабораторную базы. Конечная задача Фонда – повысить концентрацию интеллектуальной элиты в регионе. Тогда социальное и экономическое развитие края пойдет более высокими темпами. Мы ориентируем детей на результат: если в стране плохо, сделайте лучше. А уезжать из страны – последнее дело. И в основном выпускники остаются по окончании высших учебных заведений в России и, в частности, в своем регионе. Это прежде всего умные, квалифицированные производственники, будущее страны.

Справка Благотворительный фонд Андрея Мельниченко поддерживает одаренных школьников в регионах России. Три центра детского научного и инженерно-технического творчества успешно работают на Алтае – в Барнауле, Бийске и Рубцовске. КОЧЕТЫГОВА Татьяна

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