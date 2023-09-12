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В Новоалтайске наградили призеров Мемориала Валерия Осинцева

ГОРНЯК2201 mins

С 7 по 10 сентября в Новоалтайске в 14-й раз проходил открытый краевой турнир по боксу памяти Валерия Осинцева на призы Национального фонда поддержки детско-юношеского спорта «Спорт без границ». Валерий Николаевич был одним из основоположников бокса в Новоалтайске и вырастил множество достойных спортсменов.

Борьбу за 15 комплектов наград в двух возрастных группах (юноши 2008−2009 г. р. и юниоры 2006−2007 г. р) вели 65 боксеров из Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской и Новосибирской областей.

Победители соревнований

Юноши 2008−2009

44 кг – Вячеслав ЖДАНОВ, Камень-на-Оби 46 кг-1 – Александр КАЗАНЦЕВ, Камень-на-Оби 46 кг-2 – Руслан КУЛИКОВ, Рубцовск 48 кг – Николай МЫШКИН, Кемеровская область 50 кг – Матвей АРХИПОВ, Бийск 52 кг – Андрей АЛЕКСАНДРОВ-СИНДИЦКИЙ, Барнаул 54 кг – Аслан АЗАЛХАНОВ, Барнаул 57 кг – Иван ТАЛОВСКИЙ, Заринск 60 кг – Аббос ФОЗИЛОВ, Барнаул 66 кг – Денис ЧЕРНОВ, Заринск 75 кг – Кирилл ЧЕРНИЦОВ, Новоалтайск 80 кг – Дмитрий ЖУКОВ, Барнаул Свыше 80 кг – Кирилл НАУМОВ, Барнаул

Юниоры 2006−2007

44 кг – Самандар ХАМИДОВ, Новоалтайск 71 кг – Максим ВОРОБЬЁВ, Новоалтайск

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